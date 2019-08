A semnat Lewa! OFICIAL: Lewandowski, contract pana in 2023 si salariu colosal de peste 15.000.000 euro pe an

Robert Lewandowski are toate sansele sa isi incheie cariera la Bayern Munchen. El va fi jucatorul formatiei bavareze pana la 35 de ani.

Robert Lewandowski ramane jucatorul lui Bayern Munchen pana la 35 de ani. El a semnat un contract cu gruparea bavareza scadent tocmai in vara lui 2023, anunta cotidianul german BILD. Potrivit sursei citate, aducerea lui Coutinho pe Allianz Arena l-a convins pe Lewandowski sa isi prelungeasca intelegerea. El isi doreste sa castige UEFA Champions League cu Bayern.

In varsta de 31 de ani, Lewandowski a dat 40 de goluri in 37 de meciuri in sezonul trecut, iar in aceasta editie a Bundesligii are 3 reusite in tot atatea meciuri.

In total, Lewandowski are 130 de goluri in 160 de meciuri la Bayern.

In tricoul nationalei Poloniei, atacantul a marcat de 57 de ori in 106 aparitii.

Lewandowski a mai jucat la Znicz Pruszkow (59 meciuri, 36 goluri), Lech Poznan (52 meciuri, 32 goluri) si Borussia Dortmund (131 meciuri, 74 goluri).