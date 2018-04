ULTIMA ORA | Decizia luata de Bayern Munchen imediat dupa ce a picat cu Real in semifinale! Anuntul OFICIAL al nemtilor: "A semnat pe 3 ANI!"

Potrivit oficialilor lui Bayern, Niko Kovac va deveni antrenorul lui Bayern de la 1 iulie. Acesta va semna un contract pe 3 ani. Kovac este acum antrenorul celor de la Eintracht Frankfurt. Fostul international croat, care are si cetatenie germana, a jucat doua sezoane la Bayern, intre 2001 si 2003. Ca antrenor, el a mai pregatit nationalele de tineret si seniori ale Croatiei.

In prezent, la 72 de ani, Heynckes a revenit pe banca lui Bayern pentru a salva sezonul inceput dezastruos cu Ancelotti pe banca. Veteranul antrenor a dus-o pe Bayern in semifinalele UEFA Champions League, insa acesta a anuntat ca va pleca la finalul sezonului.

Bayern a cazut in semifinalele Ligii Campionilor cu Real Madrid. Primul meci se va diputa pe 24/25 aprilie.

BREAKING: Niko Kovač will take over as #FCBayern head coach from 1st July 2018. "We agreed a 3-year contract yesterday," says sporting director @Brazzo. #MiaSanMia pic.twitter.com/lJKsCOgUiy