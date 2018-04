Bayern a anuntat azi doua super lovituri! "Jucatorii au semnat!" Cadoul de MILIOANE facut fanilor

Franck Ribery si Arjen Robben si-au prelungit contractele cu Bayern Munchen.



Bucurati-va de fotbal! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Potrivit BILD, Robben si Ribery si-au prelungit contractele cu Bayern pana in vara lui 2019. In 2007, Ribery era transferat de Bayern de la Marseille. In 10 sezoane pe Allianz Arena, a reusit sa marcheze 168 de goluri in 285 de meciuri.

De cealalta parte, Robben a venit la Bayern Munchen de la Real Madrid in 2009 si a marcat 93 de goluri in 182 de partide.

Ambii jucatori au castigat Liga Campionilor in 2013 dupa ce au invins-o pe rivala Borussia Dortmund cu scorul de 2-1, in finala de pe Wembley.