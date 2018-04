Ultima seara pentru Buffon in Champions League? Italienii, inspirati de miracolul de aseara: "Ne putem califica!" // 21:45 Real - Juve, Bayern - Sevilla

Rezumatele UEFA Champions League sunt in aceasta seara la PRO X, de la 23:50

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

REAL MADRID - JUVENTUS (3-0 in tur)

Fara capitanul Sergio Ramos, suspendat dupa galbenul primit in tur, Real Madrid trebuie sa isi apere avantajul confortabil, 3-0, obtinut saptamana trecuta la Torino.

Juventus va avea si ea un absent de marca - Paulo Dybala, eliminat in meciul tur.

De 12 ori castigatoare de Champions League, Real Madrid este foarte aproape de a patra semifinala in ultimele cinci sezoane.

Calificarea miraculoasa obtinuta aseara de AS Roma i-a inspirat pe italieni.

"Nu plangem pentru ce ni s-a intamplat in tur, tot ce avem in gand este sa facem un meci mare in aceasta seara la Madrid. Va fi un adevarat maraton", a spus Giorgio Chiellini.

Pentru Buffon, aflat la final de cariera, acesta ar putea fi ultimul meci in UEFA Champions League.

Rezumatele sunt la PRO X, ora 23:50



BAYERN MUNCHEN - SEVILLA (in tur 2-1)

Dupa victoria obtinuta saptamana trecuta in Spania, 2-1, Bayern Munchen este aproape de calificarea in semifinale, pentru a 7-a oara in ultimii noua ani.

"Trebuie sa fim foarte atenti, nu suntem calificati", spune Robben, cu gandul si la meciul mare facut de Sevilla pe Old Trafford, in faza precedenta, cand a reusit sa o elimine din competitie pe Manchester United.

Atacantul francez Wissam Ben Yedder a fost eroul Sevillei in optimi, cu cele doua goluri marcate in victoria 2-1 contra lui United.

Bayern Munchen vine dupa bucuria cuceririi titlului weekendul trecut, cand a invins-o pe Augsburg in deplasare cu 4-1.

De partea cealalta, echipa lui Montella vine dupa o serie neagra, de trei infrangeri in campionat, ultima chiar rusinoasa, 0-4 cu Celta.

"Imposibilul poate deveni posibil, trebuie doar sa credem!", spune Vincenzo Montella.

Jupp Heynckes a preluat echipa in toamna de la Ancelotti. Bayern era atunci la 4 puncte in spatele Borussiei Dortmund. Heynckes este omul care i-a adus lui Bayern ultimul trofeu UEFA Champions League, in 2013, anul in care bavarezii au reusit tripla: titlu, cupa, Champions League.