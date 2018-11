Asta chiar ar fi fost surpriza anului in Europa: super antrenorul cu care a negociat Perez! Anuntul facut in Marca: "Cariera sa a luat sfarsit!"

Solari are numai victorii pe banca Realului, dar tot nu e sigur de locul sau la Real Madrid.



Presa spaniola scrie ca Florentino Perez a discutat cu Jupp Heynckes, insa mutarea are sanse infime de a se realize. Michael Ballack, fost jucator al lui Heynckes, a declarat ca tehnicianul in varsta de 73 de ani a pus punct carierei de antrenor si nu va mai reveni pe banca.



"E dificil de spus daca ar accepta. La Bayern a fost o situatie speciala. Cred ca Jupp nu s-ar fi intors nici anul trecut daca nu ar fi fost rugat si nu ar fi avut o relatie speciala cu Bayern si in special cu prietenul sau Uli Hoeness. Spun asta pentru ca nu cred ca ar mai face asta pentru un alt club. Asa cred. Din pacate, simt ca a sa cariera a luat sfarsit. S-a retras si este fericit alaturi de familia sa", a declarat Ballack pentru Marca.

Heynckes a antrenat-o pe Real un sezon, 1997-1998, si a castigat o Supercupa a Spaniei si un trofeu UEFA Champions League. La ultima sa aventura la Bayern Munchen, tehnicianul german a castigat un trofeu UEFA Champions League, doua titluri in Bundesliga si o Supercupa a Germaniei.