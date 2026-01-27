Duelul de pe stadionul din Dortmund aduce față în față doi tehnicieni care au făcut pasul de la cariere impresionante de jucători la banca tehnică. Niko Kovac, în vârstă de 54 de ani, aflat la cârma Borussiei din februarie anul trecut, primește vizita Interului condus de Cristi Chivu (45 de ani), numit la Milano în vara lui 2025. Tehnicianul croat a analizat atent evoluția italienilor sub comanda fostului căpitan al naționalei României și consideră că „nerazzurrii” sunt o forță mult mai dinamică în prezent.



Kovac a subliniat că Inter, care are deja un avans de cinci puncte în fruntea Serie A, a păstrat elementele defensive tradiționale, dar a adăugat o viteză de joc surprinzătoare.



„În trecut erau dominanți la posesie, dar acum s-au adaptat și au adăugat un joc de tranziție foarte rapid. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. De obicei spui că italienii joacă la picior, sunt tehnici, dar puțin mai lenți, însă în acest moment vorbim despre un Inter foarte dinamic și modern”, a spus antrenorul croat la conferința de presă.



Reacția și ambiția lui Chivu



De cealaltă parte, Cristi Chivu, care are contract cu Inter până în 2027, rămâne precaut înaintea deplasării din Germania. După ce a preluat echipa care a pierdut finala Ligii în 2025 în fața lui PSG, românul a reușit să mențină standardele ridicate, chiar dacă parcursul recent în Ligă a fost unul nefast, cu înfrângeri în fața unor coloși precum Atletico, Arsenal și Liverpool.



„Întâlnim o echipă în formă, care pierde rar acasă. Toată lumea a muncit pentru a ridica ștacheta de când am ajuns eu. Toți se descurcă bine; e adevărat că au mai fost suișuri și coborâșuri, dar am avut mereu reacții grozave”, a transmis Chivu.



Dortmund și Inter sunt în luptă directă pentru calificarea în fazele superioare ale competiției, nemții având 11 puncte în grupa principală, cu unul mai puțin decât liderul din Serie A.

