VIDEO GENIAL! Un jucator de la Bayern a "uitat" de meciul cu Sevilla si s-a uitat la Real - Juve! Cum a reactionat dupa golul lui Cristiano Ronaldo

Bayern s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League pentru a 6-a oara in ultimii 7 ani.

Bayern Munchen n-a avut emotii pentru calificarea in semifinale in fata celor de la Sevilla. Dupa victoria cu 2-1 din urma cu o saptamana, Bayern a facut doar 0-0 pe propriul teren la partida retur, rezultat suficient pentru a ajunge in penultimul act al UEFA Champions League.

Cum finalul partidei a fost lipsit de emotii in ciuda unui scandal intre cele 2 echipe in urma caruia Joaquin Correa de la Sevilla a fost eliminat, Arthuro Vidal de la Bayern a fost surprins in timp ce urmarea cu interes pe un laptop ... finalul partidei dintre Real Madrid si Juventus!

Vidal nu si-a ascuns dezamagirea dupa ce Cristiano Ronaldo a transformat penalty-ul care o duce pe Real Madrid in semifinale. Mijlocasul chilian de la Bayern s-a accidentat la genunchi in mansa tur si nu a fost in lot pentru partida de aseara.