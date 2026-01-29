"I-am respectat prea mult!" Reacția lui Niko Kovac după ce a fost învins de Chivu la Dortmund

"I-am respectat prea mult!" Reacția lui Niko Kovac după ce a fost învins de Chivu la Dortmund Liga Campionilor
Borussia Dortmund a fost învinsă de Inter Milano, 0-2, iar ambele echipe vor continua în play-off-ul pentru optimile Champions League.

Inter s-a impus după două goluri marcate târziu la Dortmund. Trupa lui Cristi Chivu a câștigat în urma golul ui din lovitură liberă al lui Federico Di Marco, în minutul 81, și cel al lui Andy Diouf din prelungiri.

Dortmund - Inter 0-2. Reacția lui Niko Kovac după ce a fost învins de Chivu

Formația italiană a încheiat pe locul 10 și va înfrunta Bodo/Glimt sau Benfica în play-off-ul pentru optimi, în timp ce Dortmund se va duela în runda următoare cu Atalanta sau Bayer Leverkusen. Tragerea la sorți e programată vineri.

Niko Kovac, antrenorul Borussiei Dortmund, a spus după meci că echipei sale i-a lipsit mai mult curaj.

"A fost un meci dificil pentru ambele echipe. Am avut ocazia de a deschide scorul după 10 minute prin Guirassy. Dacă ne-am fi păstrat concentrarea și am fi marcat, jocul ar fi arătat diferit. 

Acum suntem în play-off, la fel ca anul trecut. Va trebui să jucăm returul în deplasare, însă dacă vrem să ajungem în optimi e nevoie să învingem indiferent de adversar.

Sentimentul meu este că am arătat prea mult respect astăzi. Da, e Inter Milano, dar și noi avem calitățile noastre", a spus Niko Kovac.

La rândul său, fundașul Nico Schlotterbeck a declarat: "Nu am verticalizat suficient și am avut prea puține ocazii clare de a marca. Nici Inter nu prea a avut, însă după acea lovitură liberă a jucat ca o echipă italiană clasică, gestionând cu calm finalul"

Tabloul din UCL

Clasamentul final din faza principală UCL

