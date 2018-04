Azi aflam semifinalele UEFA Champions League! Tragerea la sorti, programata IN PREMIERA la ora 14:00

Tragerea la sorti pentru semifinalele UEFA Champions League are loc astazi, cu incepere de la ora 14:00, la Nyon.

Pentru prima data in istorie, tragerea la sorti pentru UEFA Champions League a fost programata dupa cea pentru Europa League care va avea loc la ora 13:00.



Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool si AS Roma sunt echipele calificate in semifinale. Meciurile din semifinale se vor desfasura pe 24/25 aprilie, respectiv 1/2 mai.