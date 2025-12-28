Clubul Bayern Munchen a anunțat prelungirea înțelegerilor cu vedetele Manuel Neuer (39 de ani), Joshua Kimmich (30 de ani), Alphonso Davies (25 de ani) și Jamal Musiala (22 de ani).



Neuer, Kimmich, Davies și Musiala rămân la Bayern Munchen

Portarul german se află sub contract cu Bayern Munchen din 2011, când a fost cumpărat de la Schalke pentru 30 de milioane de euro. Va juca la Bayern cel puțin până în iulie 2026, prelungirea fiind valabilă deocamdată pentru jumătate de an. Kimmich a mai jucat la Leipzig și Stuttgart, înainte să fie cumpărat de Bayern, în 2015, pentru 8.5 milioane de euro. El și-a prelungit contractul până în 2029.



Davies a sosit la Munchen de la Vancouver Whitecapse, în 2019, prețul transferului fiind de 14 milioane de euro. Curtat insistent de Real Madrid, în ultimul an, acesta va juca în Bundesliga până în 2030. Musiala, jucător promovat din academie, și-a prelungit, de asemenea, contractul până în 2030, deși este încă indisponibil din cauza unei accidentări grave (fractură de peroneu și ruptură de ligamente) suferită într-o coliziune cu Donnarumma, în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor.



Șapte jucători își termină contractele în vara viitoare

În acest moment, jucătorii din lotul lui Vincent Kompany care își vor termina contractele în vara viitoare sunt Manuel Neuer (39 de ani), Sven Ulreich (37 de ani), Dayot Upamecano (27 de ani), Raphael Guerreiro (32 de ani), Leon Goretzka (30 de ani), Serge Gnabry (30 de ani) și Nicolas Jackson (24 de ani).



Ultimul este împrumutat de la Chelsea, dar opțiunea de cumpărare în valoare de 65 de milioane de euro nu mai este obligatorie, pentru că atacantul nu va bifa sigur cel puțin 40 de meciuri în acest sezon (cu cel puțin 45 de minute jucate în fiecare din acestea).



În Premier League s-ar putea întoarce și Gnabry, dorit insistent de Liverpool. Guerreiro ar putea ajunge la Benfica chiar din această iarnă, Goretzka se află deja în negocieri cu Napoli, în timp ce lui Upamecano i s-a propus prelungirea și ar putea accepta să rămână la Bayern, după ce mutarea la Real Madrid a intrat în impas.



Goalkeeperilor Neuer și Ulreich își pot prelungi contractele pentru încă un sezon, în vara viitoare, deși clubul tatonează variantele Marc-Andre ter Stegen (33 de ani / FC Barcelona) și Gabriel Brazao (25 de ani / Santos FC).



Foto - Getty Images

