„Bine ai revenit, Jamal Musiala!”, scrie clubul din Bundesliga într-un comunicat publicat pe site-ul său, precizând că internaţionalul german „a revenit pe teren marţi dimineaţă şi a putut participa la anumite aspecte ale antrenamentului colectiv al FC Bayern”.



Jamal Musiala a revenit la antrenamentele lui Bayern Munchen



Jucătorul în vârstă de 22 de ani s-a accidentat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor, când a fost lovit de portarul PSG, Gianluigi Donnarumma, într-o fază ofensivă fără importanţă.



Absent de pe teren de 164 de zile, Musiala „a fost întâmpinat călduros de coechipierii săi, care i-au rezervat o gardă de onoare”, adaugă textul.



Cu toate acestea, el va trebui să mai aştepte înainte de a reveni în competiţie. După ce a participat la încălzire şi la câteva exerciţii de pase, el a continuat să lucreze individual, separat de grup.



Bayern, liderul neînvins al Bundesliga (38 de puncte, 12 victorii şi 2 egaluri), rămâne după un surprinzător egal 2-2 duminică, pe teren propriu, împotriva ultimei clasate Mainz. Duminică, echipa se va deplasa la nou-promovata Heidenheim, scrie News.ro.

