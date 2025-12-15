Manuel Neuer (39 de ani) s-a accidentat în timpul meciului cu FSV Mainz, de duminică (scor 2-2), dar a rămas pe teren toată durata întâlnirii. Luni, clubul bavarez a emis un comunicat cu privire la accidentarea campionului mondial din 2014:



Manuel Neuer, OUT după accidentare!



„Bayern va fi lipsită de căpitanul Manuel Neuer, după ce portarul a suferit o ruptură la un muşchi al coapsei drepte în meciul din Bundesliga al lui Bayern împotriva lui Mainz.



Diagnosticul a fost confirmat de departamentul medical al clubului”.



Neuer va fi indisponibil pentru o perioadă necunoscută de timp, scrie News.ro.



Portarul de rezervă Jonas Urbig o să-l înlocuiască pe Neuer în timpul absenţei acestuia. În vârstă de 22 de ani, Urbig a jucat patru meciuri în acest sezon.

