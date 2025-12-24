Boey ar fi descurajat cluburile interesate de el

Bavarezii încearcă cu disperare să-l vândă pe fundașul Sacha Boey și a scăzut prețul cerut la aproximativ 20 de milioane de euro, fiind de acord și cu un împrumut urmat de obligația de cumpărare în vara anului 2026.



În ciuda interesului arătat de Crystal Palace, Newcastle United, Juventus, Aston Villa, Olympique Lyon Galatasaray și Olympique Marseille, fotbalistul este greu de urnit de pe Alianz Arena și îngreunând negocierile, în speranța că va rămâne la Bayern cel puțin încă jumătate de an.



Fotbalistul francez mai are contract până în iulie 2028, a fost cumpărat cu 30 de milioane de euro, în ianuarie 2024, și are un salariu anual de aproape 5 milioane de euro. În acest sezon, Boey a strâns 14 prezențe în toate competițiile, în condițiile în care a devenit a treia opțiune pe postul de fundaș dreapta, după Konrad Laimer și Josip Stanisic, în urma unei accidentări grave la gleznă, în urmă cu un an.



Este crescut de prestigioasa academie a lui Rennes

Sacha Boey (25 de ani) este născut la Montreuil, la periferia Parisului, din părinți originari din Camerun, și s-a format la juniorii cluburilor Romainville, Red Star Paris și Rennes. La nivel de seniori a evoluat pentru Rennes II (2018-2020), Rennes (2019-2020), Dijon (2020-2021 / împrumutat), Galatasaray (2021-2024) și Bayern Munchen (2024-prezent). Are selecții pentru naționalele U17, U18 și U20 ale Franței.



În palmares are Super Lig (2022-2023), Bundesliga (2024-2025) și Franz Beckenbauer Supercup (2025). Evoluează pe postul de fundaș dreapta și este cotat la 15 milioane de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.com.



Foto - Getty Images

