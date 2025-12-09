Gnabry, aproape să accepte trecerea pe Anfield

După ce a cheltuit aproape 500 de milioane de euro în precedenta perioadă de mercato, când i-a adus pe Alexander Isak (Newcastle), Florian Wirtz (B. Leverkusen), Hugo Ekitike (E. Frankfurt), Milos Kerkez (Bournemouth), Jeremie Frimpong (B. Leverkusen) și Giovanni Leoni (Parma), dar fără un aport proporțional în privința rezultatelor, "Cormoranii" schimbă strategia.



Liverpool este aproape să se înțeleagă cu Serge Gnabry, pentru un transfer gratis în vara anului viitor. În luna ianuarie, internaționalul german va intra în ultimele șase luni de contract și negocierile cu Liverpool s-au blocat fără vreun rezultat concludent, după ce clubul i-a propus un contract pe două sezoane cu un salariu diminuat.



Jucătorul mai este curtat de Juventus și Inter Milano, dar pare mai tentat de revenirea în Premier League, unde a mai evoluat pentru Arsenal și West Bromwich Albion. Gnabry are un salariu de aproape 19 milioane de euro la Bayern, iar Liverpool îi poate oferi aceeași remunerație plus o primă la semnătură de ordinul zecilor de milioane de euro.



Format de Stuttgart, lansat în fotbal de Arsenal, consacrat la Bayen

Serge David Gnabry (30 de ani) este născut la Stuttgart și s-a format la juniorii cluburilor TSV Weissach, TSF Ditzingen, GSV Hemmingen, SpVgg Feuerbach, Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart și Arsenal. La nivel de seniori a evoluat pentru Arsenal (2012-2015), West Bromwich Albion (2015-2016 / împrumutat), Werder Bremen (2016-2017), Bayern Munchen (2017, 2018-prezent) și TSG Hoffenheim (2017-2018 / împrumutat). Are 57 de selecții și 25 de goluri pentru selecționata de seniori a Germaniei.



În palmares are FA Cup (1), Bundesliga (x6), DFB-Pokal (x2), DFL-Supercup (x4), Champions League (2019-2020), Supercupa Europei (2020), FIFA Club World Cup (2020), Campionatul European U21 (2017) și medalia de aur la JO 2016. La nivel individual a primit titlul de cel mai bun jucător din Bundesliga (2018-2019), trofeul de golgheter la JO 2016, premiile Bundesliga Player of the Month (octombrie 2019, noiembrie 2022) și Bundesliga Goal of the Month (aprilie 2025) și a fost inclus în Bundesliga Team of the Season (2019-2020) și UEFA Champions League Squad of the Season (2019-2020).



Poate juca pe psoturile de al doilea atacant, mijlocaș ofensiv, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 22 de milioane de euro. Tatăl său este originar din Coasta de Fildeș, iar mama sa este de origine germană. În copilărie a fost un atlet de probe scurte cu un mare potențial, dar a ales să se concentreze pe fotbal, la vârsta de 14 ani.



Foto - Getty Images

