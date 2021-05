Presa din Germania anunta ca Dortmund i-a stabilit pretul lui Sancho! Pentru ce suma se poate desparti de englez

Jadon Sancho este unul dintre cei mai curtati fotbalisti ai lumii.

Dorit de cluburi mari din Europa precum Manchester United, Liverpool sau FC Barcelona, Jadon Sancho ar putea pleca de la Borussia Dortmund in cazul in care clubul german va primi o oferta de 90-100 de milioane de euro, anunta BILD. Este o strategie similara cu cea pe care Borussia o va aplica se pare si in cazul lui Erling Haaland, cel mai curtat fotbalist al germanilor.



Revenind la Sancho, internationalul Borussiei este urmarit de Manchester United de doi ani, dar gruparea de pe Old Trafford nu s-a putut apropia de solicitarile financiare ale clubului german. Jucatorul in varsta de 21 de ani nu a mai avut insa un sezon la fel de bun ca precedentul, drept dovada, cota sa de piata scazand fata de martie 2020 cu 30 de milioane de euro.

Pe langa Manchester United, Liverpool ar fi si ea foarte interesata de serviciile fotbalistului nascut la Londra, in timp ce FC Barcelona si-l doreste, dar ar vrea sa includa jucatori in tranzactie, detaliu cu care Borussia nu pare de acord. Sancho a fost selectat in echipa sezonului, conform CIES Football Observatory, fiind unul dintre putinii jucatori care a reusit sa aiba peste 10 goluri marcat si peste 10 pase de gol.