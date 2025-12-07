Proprietarul grupării Inter Miami, David Beckham, şi-ar dori ca Lionel Messi să locuiască la Miami după retragerea din activitate.

Cu ocazia sărbătorilor pentru titlul câştigat de Inter Miami, David Beckham, proprietarul francizei americane, s-a exprimat cu privire la viitorul lui Lionel Messi după încheierea carierei sale.

„Mi-ar plăcea ca Messi să locuiască în Miami după retragere”, a declarat fostul jucător al PSG. „Dar Leo mi-a spus că visează doar la o viaţă lângă Camp Nou. Niciun jucător nu iubeşte Barcelona atât de mult ca el. Se poate vedea logo-ul Barça tatuat pe piciorul său”, a spus Beckham.

Echipa americană Inter Miami a câştigat sâmbătă primul titlu de campioană din istorie, după ce a învins-o pe Vancouver Whitecaps cu 3-1. Este primul titlu de campion al lui Lionel Messi în Statele Unite.

