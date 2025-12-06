VIDEO Jucătorul care l-a uluit pe Guardiola: "Pe Messi nu l-am văzut niciodată să facă asta"

Manchester City a obținut o victorie clară contra lui Sunderland, scor 3-0, iar Pep Guardiola nu și-a putut ascunde admirația față de Rayan Cherki.

La conferința de presă de după meciul cu Sunderland, Guardiola a fost întrebat despre assist-ul fabulos al lui Rayan Cherki pentru golul de 3-0 al lui Phil Foden. Francezul a pătruns în careul advers și a centrat perfect din rabona pentru coechipierul său.

Guardiola a avut o mulțime de cuvinte de laudă pentru Cherki, însă, în același timp, l-a avertizat pe decarul lui City că ar putea avea probleme în momentul în care astfel de gesturi tehnice spectaculoase nu vor funcționa.

"Rayan este un fotbalist excepțional și este foarte tânăr. Are o personalitate grozavă și a dovedit asta inclusiv în partida cu Fulham. În ultima treime aduce mereu ceva special, nu îi este teamă și are multă încredere în calitățile sale.

Nu l-am văzut niciodată pe Messi centrând așa cum a făcut-o Cherki azi. Messi este cel mai bun fotbalist, dar nu am văzut niciodată o astfel de centrare din partea lui. Nu contează cum centrezi sau cu ce parte a piciorului. Dacă e eficientă, atunci e bine. Mie îmi place simplitatea și am învățat de la Messi că atunci când joci simplu nu greșești.

Vreau ca jucătorii mei să facă lucruri simple. Dacă au un talent special, pot face ce vor, însă dacă nu funcționează, atunci va fi o problemă", a spus Pep Guardiola.

Rayan Cherki a sosit la Manchester City în această vară, de la Lyon, pentru 36,5 milioane de euro. Internaționalul francez a strâns 3 goluri și 6 pase decisive în 14 partide.

VIDEO Rezumat Manchester City - Sunderland 3-0 (VOYO)

Leeds United - Liverpool 3-3, acum, LIVE pe VOYO. Meci fabulos în Premier League: gol după gol!
FCSB - Dinamo 0-0, ACUM pe Sport.ro. Egalitate la pauză într-un derby incendiar pe Arena Națională
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a zdrobit-o pe Como în Serie A: ”Răspuns pentru contestatari”
"Chivu l-a demolat pe Fabregas!" Reacția presei din Italia după Inter - Como 4-0
Contra, „vraja“ s-a rupt în Qatar: echipa sa, umilită cu un scor neverosimil!
Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”

FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby

Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic

Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară

Dumitru Dragomir a convins, înainte de FCSB - Dinamo: ”Dacă bate, ia campionatul”

Inter - Como 4-0: Chivu, victorie zdrobitoare și un clasament de pus în ramă!



