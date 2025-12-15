Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a cedat primele puncte pe teren propriu de la debutul actualei ediţii din Bundesliga, fiind ţinută în şah, scor 2-2, de "lanterna roşie" FSV Mainz, duminică, în etapa a 14-a a sezonului.

Bayern Munchen, doar 2-2 acasă cu ultima clasată Mainz



Bayern a deschis scorul în minutul 29, prin puștiul de 17 ani Lennart Karl, însă oaspeţii au egalat în prelungirile primei reprize, prin polonezul de 18 ani Kacper Potulski (45+1), iar apoi au trecut în avantaj după pauză, printr-un gol marcat de Lee Jae-sung (67).

Bavarezii au fost salvaţi de la înfrângere pe Allianz Arena de golgheterul englez Harry Kane, care a transformat un penalty în minutul 87.

