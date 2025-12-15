Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a cedat primele puncte pe teren propriu de la debutul actualei ediţii din Bundesliga, fiind ţinută în şah, scor 2-2, de "lanterna roşie" FSV Mainz, duminică, în etapa a 14-a a sezonului.
Bayern Munchen, doar 2-2 acasă cu ultima clasată Mainz
Bayern a deschis scorul în minutul 29, prin puștiul de 17 ani Lennart Karl, însă oaspeţii au egalat în prelungirile primei reprize, prin polonezul de 18 ani Kacper Potulski (45+1), iar apoi au trecut în avantaj după pauză, printr-un gol marcat de Lee Jae-sung (67).
Bavarezii au fost salvaţi de la înfrângere pe Allianz Arena de golgheterul englez Harry Kane, care a transformat un penalty în minutul 87.
Acest pas greşit nu o afectează însă prea mult în clasament pe Bayern Munchen, lider autoritar cu 38 de puncte şi un avans de nouă lungimi faţă de ocupanta locului secund, RB Leipzig, care s-a înclinat vineri pe terenul formaţiei Union Berlin (scor 1-2), în prologul etapei.
FSV Mainz, învinsă de Universitatea Craiova în actuala ediţie a competiţiei Conference League (0-1, în Bănie, pe 27 noiembrie), ocupă în continuare ultimul loc al clasamentului, cu 7 puncte.
Rezultatele și marcatorii din etapa 14 din Bundesliga
Vineri
Union Berlin - RB Leipzig 3-1
Au marcat: Oliver Burke (57), Ilyas Ansah (63), Skarke (90+3), respectiv Tidiam Gomis (60).
Sâmbătă
Hoffenheim - Hamburger SV 4-1
Au marcat: Promel (8), Kabak (31), Temperle (65), Fisnik Asllani (72), respectiv Rayan Philippe (82).
St Pauli - FC Heidenheim 2-1
Au marcat: Kaars (35, 53), respectiv Pieringer (64).
Borussia Monchengladbach - VfL Wolfsburg 1-3
Au marcat: Koulierakis (22 - autogol), respectiv Wimmer (4, 34), Amoura (30).
Eintracht Frankfurt- FC Augsburg 1-0
A marcat: Doan (68).
Bayer Leverkusen - FC Koln 2-0
Au marcat: Terrier (66), Andrich (72).
Duminică
SC Freiburg - Borussia Dortmund 1-1
Au marcat: Holer (75), respectiv Bensebaini (31).
Bayern Munchen - FSV Mainz 2-2
Au marcat: Karl (29), Kane (87 - penalty), respectiv Potulski (45+1), Lee Jae-sung (67).
Werder Bremen - VfB Stuttgart 0-4
Au marcat: El Khannous (40), Leweling (44), Undav (79), Fuhrich (90+7).
Clasamentul din Bundesliga