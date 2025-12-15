VIDEO Harry Kane o salvează în minutul 87 pe Bayern Munchen de rușinea sezonului! Rezultat inexplicabil pe ”Allianz Arena”

Harry Kane o salvează în minutul 87 pe Bayern Munchen de rușinea sezonului! Rezultat inexplicabil pe "Allianz Arena" Bundesliga
Surpriză mare în ultima etapă din Bundesliga.

Bayern Munchen, Mainz, Harry Kane, Lennart Karl, Kacper Potulski
Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a cedat primele puncte pe teren propriu de la debutul actualei ediţii din Bundesliga, fiind ţinută în şah, scor 2-2, de "lanterna roşie" FSV Mainz, duminică, în etapa a 14-a a sezonului.

Bayern Munchen, doar 2-2 acasă cu ultima clasată Mainz

Bayern a deschis scorul în minutul 29, prin puștiul de 17 ani Lennart Karl, însă oaspeţii au egalat în prelungirile primei reprize, prin polonezul de 18 ani Kacper Potulski (45+1), iar apoi au trecut în avantaj după pauză, printr-un gol marcat de Lee Jae-sung (67).

Bavarezii au fost salvaţi de la înfrângere pe Allianz Arena de golgheterul englez Harry Kane, care a transformat un penalty în minutul 87.

Acest pas greşit nu o afectează însă prea mult în clasament pe Bayern Munchen, lider autoritar cu 38 de puncte şi un avans de nouă lungimi faţă de ocupanta locului secund, RB Leipzig, care s-a înclinat vineri pe terenul formaţiei Union Berlin (scor 1-2), în prologul etapei.

FSV Mainz, învinsă de Universitatea Craiova în actuala ediţie a competiţiei Conference League (0-1, în Bănie, pe 27 noiembrie), ocupă în continuare ultimul loc al clasamentului, cu 7 puncte.

Rezultatele și marcatorii din etapa 14 din Bundesliga

Vineri

Union Berlin - RB Leipzig 3-1

Au marcat: Oliver Burke (57), Ilyas Ansah (63), Skarke (90+3), respectiv Tidiam Gomis (60).

Sâmbătă

Hoffenheim - Hamburger SV 4-1

Au marcat: Promel (8), Kabak (31), Temperle (65), Fisnik Asllani (72), respectiv Rayan Philippe (82).

St Pauli - FC Heidenheim 2-1

Au marcat: Kaars (35, 53), respectiv Pieringer (64).

Borussia Monchengladbach - VfL Wolfsburg 1-3

Au marcat: Koulierakis (22 - autogol), respectiv Wimmer (4, 34), Amoura (30).

Eintracht Frankfurt- FC Augsburg 1-0

A marcat: Doan (68).

Bayer Leverkusen - FC Koln 2-0

Au marcat: Terrier (66), Andrich (72).

Duminică

SC Freiburg - Borussia Dortmund 1-1

Au marcat: Holer (75), respectiv Bensebaini (31).

Bayern Munchen - FSV Mainz 2-2

Au marcat: Karl (29), Kane (87 - penalty), respectiv Potulski (45+1), Lee Jae-sung (67).

Werder Bremen - VfB Stuttgart 0-4

Au marcat: El Khannous (40), Leweling (44), Undav (79), Fuhrich (90+7).

Clasamentul din Bundesliga

Info: Agerpres

