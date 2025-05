Cât timp a jucat pentru naționala Olandei și pentru niște cluburi de talie mondială, precum Chelsea, Real Madrid și Bayern Munchen, Arjen Robben avea reputația unui vitezist.

La 1,80 de metri, fotbalistul batav impresiona mai ales prin tehnica sa în regim de viteză, fiind aproape imposibil de deposedat. După ce s-a lăsat de fotbal, Robben a avut inspirația de a se folosi, în continuare, de viteza sa, o calitate nativă care l-a ajutat enorm în sportul de performanță. Drept urmare, olandezul s-a orientat spre alergare. Și nu oricum, ci cu niște rezultate fantastice pentru un amator!

A terminat un maraton în sub 3 ore!

Concret, Arjen are la activ două maratoane încheiate, ambele la Rotterdam. În 2023, el a parcurs distanța de 42,195 de kilometri după 3 ore, 13 minute și 40 de secunde. Un an mai târziu, Robben a reușit să treacă linia de sosire după 2 ore, 58 de minute și 33 de secunde, o performanță incredibilă! De altfel, olandezul a și mărturisit că terminarea maratonului, în sub 3 ore, echivalează cu câștigarea unui trofeu la fotbal, pentru că a muncit pe rupte pentru atingerea acestui obiectiv.

Viteză-fulger la Hills Race 15k

Având în vedere că s-a îndrăgostit de alergare, Robben merge acum la diferite concursuri în Olanda. Și tocmai a terminat celebra cursă Hills Race 15k, parcurgând distanța de 15 kilometri în 55 de minute și o secundă!

E încă o performanță incredibilă pentru fostul fotbalist. Ca să ne dăm seama de dimensiunile rezultatului său trebuie să spunem că Robben a început cursa, parcurgând primul kilometru după 3 minute și 40 de secunde. Iar la ultimul kilometru a reușit chiar să mărească viteza: 3 minute și 22 de secunde!

Cu un asemenea rezultat, Robben a ajuns în prim-planul presei sportive dedicate atletismului, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii.