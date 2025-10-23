Din articol

Bayern Munchen nu a avut deloc emoţii cu Club Brugge miercuri seara, în etapa a treia din grupa unică din Champions League (”faza ligii”).

Bavarezii lui Vincent Kompany, care recent și-a prelungit contractul, s-au impus cu 4-0, având titular un jucător de doar 17 ani, Lennart Karl (născut pe 22 februarie 2008).

De altfel, Karl a și deschis scorul în minutul 5, devenind cel mai tânăr marcator al lui Bayern din cupele europene.

