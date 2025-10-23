VIDEO New entry în istoria lui Bayern Munchen! La 17 ani, a devenit cel mai tânăr marcator al bavarezilor în Europa

Alexandru Hațieganu
Trupa lui Vincent Kompany nu a stat la discuții cu Club Brugge în Champions League, scor 4-0.

Lennart Karl, Bayern Munchen, Vincent Kompany, Harry Kane, Toni Kroos
Bayern Munchen nu a avut deloc emoţii cu Club Brugge miercuri seara, în etapa a treia din grupa unică din Champions League (”faza ligii”).

Bavarezii lui Vincent Kompany, care recent și-a prelungit contractul, s-au impus cu 4-0, având titular un jucător de doar 17 ani, Lennart Karl (născut pe 22 februarie 2008).

De altfel, Karl a și deschis scorul în minutul 5, devenind cel mai tânăr marcator al lui Bayern din cupele europene. 

Precedentul record data din 2007, când tânărul pe atunci Toni Kroos înscria într-un 3-2 cu Steaua Roșie Belgrad din fosta Cupă UEFA, actuala Europa League.

Golgheterul Harry Kane (14), Luis Diaz (34) şi Nicolas Jackson (79) au marcat celelalte goluri ale bavarezilor din veritabilul Oktoberfest de pe Allianz Arena.

Rezultatele și marcatorii din etapa 3 din Champions League

Marţi

FC Barcelona - Olympiacos Pireu 6-1

Au marcat: Fermin Lopez 7, 39, 76, Lamine Yamal 68 - penalty, Marcus Rashford 74, 79, respectiv Ayoub El Kaabi 54 - penalty.

Cartonaş roşu: Santiago Hezze (Olympiakos) 57.

Kairat Almaty - FC Pafos 0-0

Cartonaş roşu: Joao Correia (FC Pafos) 4.

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

Au marcat: Gabriel Magalhaes 57, Gabriel Martinelli 64, Viktor Gyokeres 67, 70.

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7

Au marcat: Aleix Garcia 38 - penalty, 54, respectiv Willian Pacho 7, Desire Doue 41, 45+3, Hvicea Kvaraţhelia 44, Nuno Mendes 50, Ousmane Dembele 66, Vitinha 90.

Alex Grimaldo (Bayer) a ratat un penalty în min. 25 (bară).

Cartonaşe roşii: Robert Andrich (Bayer) 32, Ilia Zabarnîi (PSG) 37.

FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4

Au marcat: Waldemar Anton (autogol) 33, Viktor Dadason 90+1, respectiv Felix Nmecha 20, 77, Ramy Bensebaini 61 - penalty, Fabio Silva 87.

Newcastle United - Benfica Lisabona 3-0

Au marcat: Anthony Gordon 32, Harvey Barnes 71, 83.

PSV Eindhoven - Napoli 6-2

Au marcat: Alessandro Buongiorno (autogol) 35, Ismael Saibari 38, Dennis Man 54, 80, Ricardo Pepi 87, Couhaib Driouech 89, respectiv Scott McTominay 31, 86.

Cartonaş roşu: Lorenzo Lucca (Napoli) 76.

Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4

Au marcat: Denzel Dumfries 41, Lautaro Martinez 45+1, Hakan Calhanoglu 53 - penalty, Francesco Pio Esposito 76.

Villarreal - Manchester City 0-2

Au marcat: Erling Haaland 17, Bernardo Silva 40.

Miercuri

Athletic Bilbao - Qarabag FK 3-1

Au marcat: Gorka Guruzeta 40, 88, Robert Navarro 70, respectiv Leandro Andrade 1.

Galatasaray Istanbul - Bodo/Glimt 3-1

Au marcat: Victor Osimhen 3, 33, Yunus Akgun 60, respectiv Andreas Helmersen 76.

AS Monaco - Tottenham Hotspur 0-0

Atalanta - Slavia Praga 0-0

Bayern Munchen - Club Brugge 4-0

Au marcat: Lennart Karl 5, Harry Kane 14, Luis Diaz 34, Nicolas Jackson 79.

Chelsea - Ajax Amsterdam 5-1

Au marcat: Marc Guiu 18, Moises Caicedo 27, Enzo Fernandez 45 - penalty, Estevao 45+6 - penalty, Tyrique George 48, respectiv Wout Weghorst 33 - penalty.

Cartonaş roşu: Kenneth Taylor (Ajax) 17.

Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5

Au marcat: Rasmus Kristensen 26, respectiv Hugo Ekitike 35, Virgil van Dijk 39, Ibrahim Konate 44, Cody Gakpo 66, Dominik Szoboszlai 70.

Real Madrid - Juventus Torino 1-0

A marcat: Jude Bellingham 57.

Sporting Lisabona - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Geny Catamo 69, Alisson Santos 86, respectiv Igor Paixao 14.

Cartonaş roşu: Emerson Palmieri (OM) 45+2.

Clasamentul din Champions League

1 Paris Saint-Germain 3 3 0 0 13-3 9

2 Bayern Munchen 3 3 0 0 12-2 9

3 Inter Milano 3 3 0 0 9-0 9

4 Arsenal 3 3 0 0 8-0 9

5 Real Madrid 3 3 0 0 8-1 9

6 Borussia Dortmund 3 2 1 0 12-7 7

7 Manchester City 3 2 1 0 6-2 7

8 Newcastle United 3 2 0 1 8-2 6

9 FC Barcelona 3 2 0 1 9-4 6

10 Liverpool 3 2 0 1 8-4 6

11 Chelsea 3 2 0 1 7-4 6

11 Sporting Lisabona 3 2 0 1 7-4 6

13 Qarabag FK 3 2 0 1 6-5 6

14 Galatasaray 3 2 0 1 5-6 6

15 Tottenham Hotspur 3 1 2 0 3-2 5

16 PSV Eindhoven 3 1 1 1 8-6 4

17 Atalanta 3 1 1 1 2-5 4

18 Olympique Marseille 3 1 0 2 6-4 3

19 Atletico Madrid 3 1 0 2 7-8 3

20 Club Brugge 3 1 0 2 5-7 3

21 Athletic Bilbao 3 1 0 2 4-7 3

22 Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 7-11 3

23 Napoli 3 1 0 2 4-9 3

24 Union Saint-Gilloise 3 1 0 2 3-9 3

25 Juventus Torino 3 0 2 1 6-7 2

26 Bodo/Glimt 3 0 2 1 5-7 2

27 AS Monaco 3 0 2 1 3-6 2

28 Slavia Praga 3 0 2 1 2-5 2

29 FC Pafos 3 0 2 1 1-5 2

30 Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5-10 2

31 Villarreal 3 0 1 2 2-5 1

32 FC Copenhaga 3 0 1 2 4-8 1

33 Olympiacos Pireu 3 0 1 2 1-8 1

34 Kairat Almaty 3 0 1 2 1-9 1

35 Benfica 3 0 0 3 2-7 0

36 Ajax 3 0 0 3 1-11 0

