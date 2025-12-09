Starul argentinian de la Inter Miami a fost desemnat cel mai bun jucător (MVP) din Major League Soccer (MLS) pentru al doilea an la rând, o distincție care vine să completeze un an competițional perfect pentru campionul mondial. Anunțul oficial vine la doar câteva zile după ce Messi a ridicat deasupra capului trofeul MLS Cup, primul titlu de campion din istoria clubului patronat de David Beckham.



Cifrele lui Messi au fost, din nou, la un nivel greu de atins. Argentinianul și-a adjudecat „Gheata de Aur” a ligii, reușind să marcheze 29 de goluri în 28 de partide, la care a adăugat și 19 pase decisive.



Leo a câștigat detașat cursa pentru trofeu, obținând 70,43% din voturi. Podiumul a fost completat, la mare distanță, de danezul Anders Dreyer (11,15%) de la San Diego și de francezul Denis Bouanga (7,27%) de la Los Angeles FC.



Premieră absolută în istoria ligii



Prin această nouă reușită, Messi stabilește o premieră în fotbalul din Statele Unite: devine primul fotbalist care câștigă titlul de MVP în două sezoane consecutive. El se alătură astfel unei liste selecte de câștigători, care îi mai include pe spaniolul David Villa (2016) sau mexicanul Carlos Vela (2019), într-o istorie începută de columbianul Carlos Valderrama, primul MVP din 1996.



Stabilitatea este cuvântul de ordine pentru argentinian la Miami. Sosit în MLS în 2023, Messi și-a prelungit în acest an contractul cu gruparea din Florida până la finalul sezonului 2028, garantând spectacolul pe arenele americane pentru încă trei ani.



Decisiv și în marea finală cu Vancouver



Sâmbătă seară, Inter Miami, antrenată de Javier Mascherano, a câștigat finala MLS Cup împotriva celor de la Vancouver Whitecaps, scor 3-1.



Chiar dacă nu a marcat în ultimul act, Messi a fost din nou motorul echipei. A oferit două pase de gol esențiale: una pentru prietenul Rodrigo De Paul, la golul de 2-1, și alta în prelungiri (minutul 90+6) pentru Tadeo Allende, care a închis tabela. Per total, în cele șase meciuri de play-off, argentinianul a contribuit cu 6 goluri și 9 assist-uri.



Trăgând linie, sezonul 2025 înseamnă pentru Lionel Messi un bilanț de invidiat în toate competițiile: 49 de meciuri jucate, 43 de goluri și 26 de pase decisive.

