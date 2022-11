Motivul pentru care FC Bayern nu-l lasă pe Manuel Neuer să plece. Ce a spus președintele „bavarezilor”

Fostul portar a vorbit despre Manuel Neuer și despre faptul că goalkeeperul Germaniei se află și acum, la 36 de ani, într-o formă „de zile mari”. Oliver Kahn a evidențiat faptul că FC Bayern va continua să-i prelungească înțelegerea atât timp cât Manuel Neuer va servi la cel mai înalt nivel.

„Manuel continuă să aibă performanțe extrem de bune și cât timp se va afla la nivelul ăsta, poate continua până la 40 de ani. O poate face chiar și după ce împlinește 40. Așa că de ce să nu-i reînnoim contractul?”, au fost cuvintele lui Oliver Kahn, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Bayern’s Oliver Kahn on Manuel Neuer future: “Manuel continues to deliver world-class performances and as long as that is the case, he can continue until he is 40”, tells @Plettigoal. ???????????? #FCBayern

“He can still do it after 40. So why shouldn't we keep renewing his contract?”. pic.twitter.com/sJaN1QA7a4