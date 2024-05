Surpriză uriașă! Vincent Kompany negociază cu o superechipă după ce a retrogradat cu Burnley

După ce a promovat la finele stagiunii trecute în Premier League, Vincent Kompany a retrogradat cu Burnley în Championship în sezonul în curs. Echipa a încheiat pe locul 19 în eșalonul de elită al Angliei cu doar 24 de puncte înregistrate și la opt în spatele primului loc care ar fi salvat clubul de la retrogradare.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano susține pe rețelele social media că Vincent Kompany a negociat cu FC Bayern Munchen pentru a prelua cârma ”bavarezilor”, care s-au despărțit de Thomas Tuchel.

Italianul a menționat că fostul internațional belgian și-ar dori să preia formația de pe ”Allianz Arena” și că oficialii din Bavaria au discutat proiectul clubului cu Vincent Kompany.

”Au loc negocieri între Kompany și Bayern. El își dorește să aibă parte de această oportunitate. Bayern a discutat proiectul cu antrenorul belgian. E un candidat serios”, a scris Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

???????? Talks keep progressing between Vincent Kompany and Bayern. He’s really keen on this possibility, Bayern have discussed project with Belgian coach.

Supervisory board approval needed but he’s a strong candidate, as exclusively revealed on Monday.

More to follow.