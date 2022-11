Neuer, Gundogan și Muller reacționează după eșecul Germaniei contra Japoniei: "Am avut sentimentul că nu toți voiau mingea"

Echipa lui Hansi Flick a părut să controleze meciul și chiar a deschis scorul în minutul 33, după un penalty transformat de Ilkay Gundogan. Ulterior, Musiala, Havertz sau Gnabry s-au întrecut în ratări, iar Japonia a dat lovitura pe final. Pentru asiatici au marcat chiar doi jucători care evoluează în Germania: Ritsu Doan (75), fotbalist la Freiburg, și Takuma Asano (83), atacantul lui Bochum.

Neuer, Gundogan și Muller reacționează după eșecul Germaniei contra Japoniei

După meci, Ilkay Gundogan, Thomas Muller și Manuel Neuer, probabil cei mai experimentați jucători ai Germaniei, au încercat să găsească explicații pentru rezultatul dezamăgitor.

Gundogan spune că a remarcat o teamă a anumitor colegi de a primi balonul, Muller recunoaște că nu poate fi vorba de un eșec nemeritat, iar Neuer avertizează că Germania a pierdut deja cel mai important meci din grupă.

Ilkay Gundogan: "I-am făcut viața prea ușoară Japoniei. Anumite lucruri, în special golul al doilea, nu ar trebui să se întâmple la o Cupă Mondială. Manuel Neuer ne-a salvat de câteva ori, noi am avut câteva șanse incredibile de a face 2-0. Nu ar trebui să ni se întâmple așa ceva. Nu am reușit nici să construim. Am renunțat să ținem de minge și am preferat să jucăm mingi lungi. Aproape că am avut sentimentul că nu toată lumea voia mingea. Am pierdut posesia de prea multe ori"

Thomas Muller: "Simt că am jucat bine în cea mai mare parte a meciului, dar în fotbal trebuie să transformi superioritate în goluri. Azi nu am fost eficienți. E ridicol să începem cu o înfrângere, dar dacă te uiți la modul în care am încasat golurile nu poți să spui că a fost un eșec nemeritat. Trebuie să procesăm ce s-a întâmplat, chiar dacă nu e niciodată simplu să accepți un eșec"

Manuel Neuer: "Am controlat meciul, dar apoi i-am permis adversarului să intre în joc. Dacă nu arăți că ești prezent, plătești. Așa s-a întâmplat astăzi. Am pierdut pentru că am ratat foarte multe ocazii de gol, e clar. Nici nu ne-am apărat bine. Japonia a pus presiune în duelurile unu contra unu, noi nu am fost nici calmi. Aveam nevoie de o poziționare mai bună, așa cum am avut în prima repriză. Trebuie să ne îmbunătățim din multe puncte de vedere. Din punctul meu de vedere, acesta era cel mai important meci al nostru și l-am pierdut. Trebuie să arătăm o altă față contra Spaniei, care e cel mai dificil adversar"

Din grupa E de la Cupa Mondială mai fac parte Spania și Costa Rica, formații care se întâlnesc în această seară, de la ora 18:00.

Pentru Germania va urma derby-ul cu Spania, programat duminică, de la ora 21:00.

Reacția presei din Germania după eșecul cu Japonia

Presa din Germania cataloghează rezultatul echipei naționale drept un dezastru și rememorează precedentul Mondial, cel din 2018, în care nemții au început tot cu un eșec și au încheiat pe ultimul loc grupa.

"Start dezastruos pentru Germania! De necrezut! Pierdem cu 1-2 contra Japoniei, după ce am condus. Dezastrul amintește de amarul turneu din 2018, când am fost învinși de Mexic, 0-1 și am fost eliminați încă din grupe", a scris Bild.

"Germania eșuează din nou la startul Cupei Mondiale: 1-2 contra Japoniei", a fost reacția Kicker.

"Start fals la Mondialul din Qatar. Germania experimentează un nou șoc. Numeroasele ocazii ratate după penalty-ul transformat de Ilkay Gundogan s-au răzbunat", au scris și cei de la Westdeutsche Zeitung.