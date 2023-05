Vești bune pentru FC Bayern: „Nu se va întâmpla asta! Sunt sigur că va rămâne la noi”

După 31 de etape disputate în primul eșalon al Germaniei, FC Bayern a adunat 65 de puncte și a înregistrat 19 victorii, opt rezultate de egalitate și patru înfrângeri. În ultima etapă, „bavarezii” au învins-o pe Bremen, în deplasare, scor 2-1.

Oliver Kahn, director general la FC Bayern, a vorbit despre situația care-l vizează pe Thomas Muller, cotat la 18 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, și aflat la formația „bavareză” iulie 2009 și al cărui contract expiră la finele sezonului următor.

„Asta nu se va întâmpla (n.r. să plece în vară). Thomas e în formă, nu a fost accidentat nicidată, are un caracter puternic. E foarte important. Sunt sigur că Thomas va evolua în multe meciuri pentru noi de acum încolo”, a precizat oficialul „bavarezilor”, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

