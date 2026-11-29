Konrad Laimer s-a accidentat la glezna dreaptă sâmbătă pe terenul din Hamburg, suferind o luxaţie a tendoanelor, şi va trebui să fie operat, a anunţat Bayern duminică, fundaşul internaţional austriac alăturându-se unei liste interminabile de jucători accidentaţi din echipa din Munchen.
Konrad Laimer, numele nou de pe lista accidentaților lui Bayern Munchen
Lăsat pe bancă la începutul meciului, Konrad Laimer a intrat pe teren în minutul 52 şi a fost înlocuit de Nathaniel Brown în minutul 87, părăsind terenul şchiopătând.
Comunicatul medical al clubului Bayern, emis duminică la sfârşitul dimineţii, menţionează o „luxaţie a tendoanelor gleznei drepte” în cazul lui Laimer, care „trebuie operat”.
Internaţionalul austriac în vârstă de 29 de ani va fi indisponibil „până la noi ordine”, a adăugat clubul din München, citat de News.ro, fără a preciza durata exactă a indisponibilităţii.
Potrivit presei germane, fundaşul dreapta ar putea fi absent de pe teren cel puţin trei luni, revenirea sa fiind prevăzută, în cel mai bun caz, în martie 2027.
Bavarezii au numeroase probleme
Astfel, seria nefastă pentru Bayern continuă. Câştigătorul Balonului de Aur din 2026, Harry Kane (glezna stângă) şi Ismael Saibari (glezna dreaptă) nu ar trebui să joace din nou înainte de martie 2027. În plus, Jamal Musiala (coapsa dreaptă) nu ar trebui să revină înainte de 2027, iar Michael Olise (piciorul stâng) a ratat ultimele două meciuri de la Lille (înfrângere cu 2-1) şi de la Hamburg (0-0).
De asemenea, portarul Manuel Neuer s-a accidentat la piciorul drept şi nu va mai juca în acest an, în timp ce Alphonso Davies (coapsa stângă) şi Serge Gnabry (coapsa stângă) au reluat antrenamentele la sfârşitul săptămânii, iar Luis Diaz a jucat în această săptămână primele sale minute (15 la Lille, 45 la Hamburg), după o accidentare la coapsa stângă suferită împotriva lui Arsenal pe 22 octombrie.
La această listă de jucători accidentaţi se adaugă absenţa, pentru cel puţin un meci de campionat, a mijlocaşului Joshua Kimmich, căpitanul echipei Bayern Munchen în absenţa lui Manuel Neuer.
Kimmich a fost, în mod firesc, eliminat în minutul 44 sâmbătă, după ce l-a apucat de păr pe jucătorul de la Hamburg, Alexander Rössing-Lelesiit, pierzându-şi cumpătul în urma unui contact cu internaţionalul norvegian.
Durata exactă a suspendării ar trebui să fie cunoscută la începutul săptămânii, dar Kimmich va putea juca marţi (ora 21:45) la Allianz Arena în optimile de finală ale Cupei Germaniei împotriva echipei Hertha Berlin, care ocupă primul loc în liga a doua şi este neînvinsă (12 victorii şi un egal).