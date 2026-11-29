Konrad Laimer s-a accidentat la glezna dreaptă sâmbătă pe terenul din Hamburg, suferind o luxaţie a tendoanelor, şi va trebui să fie operat, a anunţat Bayern duminică, fundaşul internaţional austriac alăturându-se unei liste interminabile de jucători accidentaţi din echipa din Munchen.

Konrad Laimer, numele nou de pe lista accidentaților lui Bayern Munchen

Lăsat pe bancă la începutul meciului, Konrad Laimer a intrat pe teren în minutul 52 şi a fost înlocuit de Nathaniel Brown în minutul 87, părăsind terenul şchiopătând.

Comunicatul medical al clubului Bayern, emis duminică la sfârşitul dimineţii, menţionează o „luxaţie a tendoanelor gleznei drepte” în cazul lui Laimer, care „trebuie operat”.

Internaţionalul austriac în vârstă de 29 de ani va fi indisponibil „până la noi ordine”, a adăugat clubul din München, citat de News.ro, fără a preciza durata exactă a indisponibilităţii.

Potrivit presei germane, fundaşul dreapta ar putea fi absent de pe teren cel puţin trei luni, revenirea sa fiind prevăzută, în cel mai bun caz, în martie 2027.