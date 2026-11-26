Joshua Kimmich îi ia apărarea lui Jamal Musiala: ce a spus despre conducerea lui Bayern

Căpitanul echipei de fotbal Bayern Munchen, Joshua Kimmich, i-a criticat pe oficialii din conducerea campioanei Bundesligii pentru modul în care au gestionat problemele de sănătate ale lui Jamal Musiala, transmite DPA.

''Nu ar fi trebuit ca o situaţie de genul acesta să fie gestionată în defavoarea jucătorului. Desigur, clubul este întotdeauna pe primul plan şi este mult mai important decât jucătorul, dar nu este mai important decât persoana'', a spus Kimmich după înfrângerea suferită de Bayern Munchen în Liga Campionilor, 1-2 cu Lille, miercuri, în deplasare.

''Aşa ceva este inacceptabil şi nu este specific clubului Bayern'', a mai adăugat acesta.

Problemele de sănătate ale lui Musiala au generat dezbateri după ce unii conducători ai clubului bavarez, Uli Hoeness şi Karl-Heinz Rummenigge, au avansat posibilitatea reducerii salariului mijlocaşului din cauza problemelor sale de sănătate.

Cei doi au pus la îndoială posibilitatea ca Musiala, unul dintre jucătorii cu salarii mari de la Bayern Munchen şi al cărui contract se derulează până în 2030, să mai poată reveni la nivelul său de performanţă dinaintea problemelor medicale apărute.

Joshua Kimmich a declarat că este legitimă punerea în discuţie a performanţelor sportive ale jucătorilor, dar situaţia lui Musiala este diferită şi ar fi trebuit gestionată în spatele uşilor închise.