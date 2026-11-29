Reghecampf l-a schimbat pe Ofri Arad în minutul 78 al meciului de ieri, FCSB - Csikszereda 2-0, deși îl introdusese la pauză.

Marius Șumudică nu l-a menajat pe Laurențiu Reghecampf

În acest context, tehnicianul celor de la CFR Cluj a spus despre gestul omologului său de la FCSB că a fost josnic și umilitor.

În opinia lui Șumudică, decizia lui Reghecampf ar fi fost justificată dacă scorul era egal sau echipa avea doar un avantaj minim.

Șumudică: „Este josnic, umilitor”

„Ce s-a întâmplat ieri e jenant. Nu mi s-a întâmplat niciodată, nu știu ce a simțit. Nu știu ce reacție aș fi avut, dar nu aș fi avut aceeași reacție pe care a avut-o Ofri Arad, să se ducă așa liniștit pe bancă. N-aș fi avut niciodată reacția asta. Eu nu puteam să am reacția asta.

Ce este și mai grav, nu discut eu despre FCSB, Gigi, Reghecampf, este solidaritatea jucătorilor de după meci, care au fost alături de el. E o povară, devine ceva de gestionat. Probabil că jucătorii au spus: 'Și nouă ni se poate întâmpla așa ceva' și intervin fisuri. Dacă jucătorii sunt solidari, se duc lângă el, îl iau în brațe, înseamnă că se întâmplă ceva acolo.

OK, a fost pe fondul unui joc slab, dar era deja 2-0. Dacă era rezultatul strâns, 1-0, 1-1, era de înțeles. Reghecampf știe cel mai bine. Este josnic, umilitor, e un jucător care a venit din Champions League. Reghe are talent mare, mi-a plăcut că a avut talent (n.r.- ironic)”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Explicația lui Reghecampf

După duelul câștigat pe Ghencea contra ciucanilor, Reghecampf și-a explicat schimbarea: „Pe Ofri l-am ales pentru că s-a antrenat foarte bine, a jucat foarte agresiv, mi-a arătat că își dorește să joace. Când intri pe teren și nu faci ce trebuie, ieși, e foarte simplu. O să am o discuție cu el la cantonament. Pentru mine, s-a încheiat. Sper ca la următorul meci în care va juca să aibă altă atitudine”.