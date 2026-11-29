Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, a vorbit despre un potențial transfer al lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) de la FCSB.

Victor Angelescu l-a analizat pe Aymen Boutoutaou

Angelescu a dezvăluit că și-ar dori să îl aducă în Giulești pe Boutoutaou, chiar dacă nu s-a pus problema unei afaceri între cele două rivale cu privire la algerian.

Acționarul alb-vișiniilor a precizat însă că salariul anual al lui Aymen Boutoutaou de 550.000 de euro (circa 45.000 de euro net pe lună) reprezintă o extravaganță a lui Gigi Becali la FCSB.

Prin urmare, Rapid nu este dispusă să achite o astfel de sumă, chiar dacă teoretic Dan Șucu și-ar permite salariul lui Aymen Boutoutaou.

„Am spus-o eu personal, nu s-a discutat niciodată despre el la Rapid. Avem foarte mulți jucători la Rapid, trebuie să scăpăm de unii dintre ei, să micșorăm lotul. Avem niște salarii lunare foarte mari.

Mie îmi place de el, mi-a plăcut de la început, e un jucător foarte bun pentru Superliga. Dacă ar fi un anumit context, ni l-am dori. Dar am auzit tot de la Mihai Stoica ce salariu are și tind să spun că Rapid nu și l-ar permite pe Boutoutaou. Când spun nu și-l permite, nu că domnul Șucu nu ar putea pune banii pe masă. Nu merită, e un salariu foarte mare.

Angelescu: „Mi se pare foarte mult pentru România”

E un jucător pe care l-aș aduce la Rapid, nu pot să spun dacă salariul e corect sau nu. Am înțeles că el are un salariu de 550.000 de euro, adică 45.000 de euro net pe lună. Pot să spun că noi nu avem nici pe aproape de un asemenea salariu la Rapid. Primii doi-trei sunt foarte departe.

Mi se pare foarte mult pentru România, nu contează numele lui. 45.000 de euro în România e doar dacă vrei să faci o extravaganță, cum zice domnul Becali, și să arunci cu bani”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Reacția lui Angelescu vine în contextul în care Gigi Becali a anunțat că este dispus să îl vândă pe Aymen Boutoutaou cu 500.000 de euro, jumătate din cât a plătit pentru el.

De asemenea, Mihai Stoica, fost președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a susținut că doar Universitatea Craiova și Rapid și-ar permite salariul lui Boutoutaou.