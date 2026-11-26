Directorul sportiv Christoph Freund anunță o iarnă fără transferuri pentru Bayern Munchen

În ciuda crizei grave de accidentări care afectează Bayern Munchen, clubul bavarez nu are nicio intenție să intervină asupra lotului, în perioada de transferuri din ianuarie 2027. Acest lucru a fost confirmat de directorul sportiv Christoph Freund, care a exclus sosirea de noi întăriri în timpul perioadei de mercato din iarna viitoare. "Sperăm să ne aflăm curând într-o situație diferită și să putem câștiga multe puncte cu jucătorii pe care îi avem", a precizat oficialul.

Conducerea consideră că, odată ce jucătorii indisponibili se vor întoarce, echipa va avea suficientă calitate și profunzime pentru a face față celei de-a doua jumătăți a sezonului fără a recurge la transferuri efectuate din necesitate. Strategia este una deja tradițională la Munchen, clubul nedorind să plătească sume umflate la jumătatea campionatului. În iarna trecută, l-au transferat doar pe juniorul Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos Stars), sub formă de împrumut cu plata pentru mutarea definitivă în vara trecută (3.5 milioane de euro).

În ultima perioadă, sectorul sportiv a fost lovit de probleme medicale. Antrenorul Vincent Kompany a leșinat, pe 23 octombrie 2026, la baza de antrenament din Sabener Strasse, fiind transportat de urgență la spital. El a fost diagnosticat cu o infecție virală / meningită și a fost externat pe 28 octombrie, revenind la activitatea de pe banca tehnică, dar încă poartă brațul într-o orteză, după ce şi-a dislocat umărul stâng în urma căzăturii.

Lista jucătorilor indisponibili este impresionantă

Pe lista jucătorilor momentan indisponibili se numără Harry Kane (ruptură de ligamente), Michael Olise (contuzie în zona metatarsiană), Alphonso Davies (ruptură musculară la bicepsul femural), Manuel Neuer (ruptură parțială a tendonului ahilian), Ismael Saibari (ruptura ligamentului sindesmotic de la gleznă), Jamal Musiala (probleme musculare / abia revenit după mai multe luni de pauză, supervenită din cauza unor leșinuri pe teren) și Serge Gnabry (ruptură musculară).

Staff-ul îi are la dispoziție pe portarii Jonas Urbig și Sven Ulreich și pe jucătorii de câmp Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Min-jae Kim, Hiroki Ito, Nathaniel Brown, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, David Santos Daiber, Tom Bischof, Bara Sapoko Ndiaye, Lennart Karl, Luis Diaz și Tim Binder. De asemenea, echipa secundă poate contribui cu goalkeeperii Leon Klanac, Jannis Bartl și David Podar-Știube și fotbaliștii de câmp Cassiano Kiala, Tarek Buchmann, Vincent Manuba, Guido Della Rovere, Erblin Osmani, Filip Pavic, Bastian Assomo, Maycon Cardozo și Noah Codjo-Evora.

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