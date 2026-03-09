VIDEO Primul club din Top 5 campionate calificat matematic în cupele europene! Un fotbalist cu origini în România, titular

Primul club din Top 5 campionate calificat matematic în cupele europene! Un fotbalist cu origini în România, titular Bundesliga
Bayern Munchen se îndreaptă spre un nou titlu în Bundesliga.

Bayern Munchentom bischofjamal musialaluis diazkonrad laimer
Bayern Munchen, campioana en-titre şi liderul la zi din Bundesliga, a învins cu un categoric 4-1 pe teren propriu pe Borussia Monchengladbach, în primul meci al etapei a 25-a din Germania, bifând cea de-a 21-a victorie în campionat în acest sezon.

Bayern Munchen - Borussia Monchengladbach 4-1 în ultima etapă

Pe Allianz Arena, golurile gazdelor au fost reuşite de Luis Diaz (33), Konrad Laimer (45+1), Jamal Musiala (57 - din penalty) şi Nicolas Jackson (79). 

Wael Mohya a marcat golul de onoare al oaspeţilor în minutul 89, însă Gladbach a terminat partida cu un jucător mai puţin pe teren după ce Rocco Reitz a văzut cartonaşul roşu în minutul 55.

Pentru Bayern a fost integralist polivalentul Tom Bischof (20 de ani - foto, alături de Musiala), mijlocaș central sau fundaș stânga cu origini în România, deja devenit internațional de seniori german însă.

Cu această nouă victorie, bavarezii îşi consolidează poziţia de lider autoritar, cu 66 de puncte.

Mai mult, bavarezii au devenit prima echipă din Top 5 campionate care obține calificarea matematică în viitoarea ediție a cupelor europene!

Clasamentul din Bundesliga: Bayern se îndreaptă vertiginos spre 100 de goluri marcate

