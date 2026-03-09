Bayern Munchen, campioana en-titre şi liderul la zi din Bundesliga, a învins cu un categoric 4-1 pe teren propriu pe Borussia Monchengladbach, în primul meci al etapei a 25-a din Germania, bifând cea de-a 21-a victorie în campionat în acest sezon.

Bayern Munchen - Borussia Monchengladbach 4-1 în ultima etapă

Pe Allianz Arena, golurile gazdelor au fost reuşite de Luis Diaz (33), Konrad Laimer (45+1), Jamal Musiala (57 - din penalty) şi Nicolas Jackson (79).

Wael Mohya a marcat golul de onoare al oaspeţilor în minutul 89, însă Gladbach a terminat partida cu un jucător mai puţin pe teren după ce Rocco Reitz a văzut cartonaşul roşu în minutul 55.

Pentru Bayern a fost integralist polivalentul Tom Bischof (20 de ani - foto, alături de Musiala), mijlocaș central sau fundaș stânga cu origini în România, deja devenit internațional de seniori german însă.