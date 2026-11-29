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Manuel Neuer este, fără doar și poate, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria lui Bayern Munchen. Aflat la campioana Germaniei din 2011, portarul este pe punctul de a se retrage.

Se încheie o eră la Bayern! Manuel Neuer a oferit anunțul

Ajuns la 40 de ani, Neuer a cucerit toate trofeele posibile, cariera sa culminând în 2014, când Germania, cu el în poartă, a câștigat Campionatul Mondial.

În ultima perioadă, atât vârsta, cât și accidentările l-au ținut pe portar departe de terenul de fotbal. Într-un interviu oferit presei din Germania, Manuel Neuer a dezvăluit că ia în calcul să se retragă în vara anului viitor.

Cu o sinceritate debordantă, Neuer a mărturisit că voia să agațe ghetele-n cui inclusiv în 2026, însă atât forma sportivă, cât și rezultatele lui Bayern l-au motivat să continue pentru încă un sezon.

„Presupun că timpul meu aici se va încheia în această vară. Deocamdată, încerc doar să mă bucur de timpul care mi-a mai rămas.

„Vara trecută eram deja pregătit în proporție de 85% să mă retrag, dar, având în vedere atmosfera excelentă de la Bayern, am decis să continui”, a declarat Neuer, potrivit SkyDE.