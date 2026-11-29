Roș-albaștrii au efectuat deja prima mutare. FCSB l-a transferat pe Petru Popescu de la Petrocup Hîncești.

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Gigi Becali a fost cel care l-a observat pe Petru Popescu și a decis să plătească 250.000 de euro pentru fotbalistul moldovean.

Popescu va ajunge la FCSB în iarnă, dar până atunci continuă să marcheze în campionatul din țara vecină. Petru Popescu a marcat primul gol de după transferul la FCSB într-un meci cu Politehnica UTM. Noul atacant al lui FCSB a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 80.

În această stagiune, Petru Popescu a marcat 8 goluri în cele 21 de meciuri în care și-a făcut apariția.

Ce a spus Petru Popescu după ce a semnat cu FCSB

”FCSB e echipa numărul 1 în România, o echipă puternică, cu istorie. Mereu visam să joc la o echipă de top. Nu analizam concret echipele, aveam meciuri la selecționată și cumva, după ultimul meci, a venit și am acceptat oferta FCSB-ului.

Am emoții pozitive. E clar, să joci la o așa echipă este o fericire pentru fiecare fotbalist. Știu, o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările. Sper să fac meciuri frumoase.

Mă antrenez de mic copil, de atunci am avut presiune, antrenori diferiți, dar pentru mine asta nu este o frică. Dimpotrivă, mă motivează mai tare să arat că merit, că știu. Nu am frică, nu am presiune”, a spus Petru Popescu.