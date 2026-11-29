Celta Vigo traversează o perioadă de coșmar după pauza dedicată echipelor naționale. Deși nu a participat la acțiunea primei reprezentative, Ionuț Radu nu a putut să își salveze clubul în ultimele trei partide disputate.

Ionuț Radu, cel mai slab de pe teren în Celta Vigo - Villarreal

După 1-2 cu Real Madrid și Bournemouth, Celta Vigo spera să reintre pe linia rezultatelor pozitive. Duelul cu Villarreal părea prilejul perfect, în condițiile în care suportul publicului putea conta decisiv.

Din nefericire pentru Ionuț Radu, echipa sa a cedat, din nou, cu 1-2. Mikautadze a deschis scorul în minutul 3, iar Jutgla a restabilit egalitatea în minutul 30.

Deși tabela a arătat 1-1 la pauză, tot Villarreal a punctat în actul secund. Același Mikautadze a împins balonul în poarta lui Ionuț Radu, ducând astfel toate punctele în dreptul echipei sale.

În urma prestației, portarul român a primit nota 5,8 din partea experților de la Sofascore. Din nefericire pentru iubitorii sportului autohton, calificativul lui Ionuț Radu a fost cel mai mic.