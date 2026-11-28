Bayern Munchen, încă un pas greșit în Bundesliga

Cu mulţi jucători accidentaţi, printre ei aflându-se Kane, Olise şi Musiala, antrenorul Kompany a folosit la Hamburg o echipă în care apăreau câteva surprize.

Însă căpitanul Kimmich a fost eliminat în minutul 44 şi bavarezii nu au putut marca pe Volksparkstadion. Campioana rămâne pe locul secund, cu 23 de puncte, în timp ce HSV e pe 13, cu 13 puncte.

Într-un alt meci, nou-promovatele Paderborn şi Schalke 04 s-au înfruntat pe Home Deluxe Arena, iar deznodământula fost neaşteptat. Paderborn a condus cu 3-0 la pauză, după golurile reuşite de Ter-Horst (min. 21) şi Stefano Marino (min. 39 şi 45+4). Dezastrul oaspeţilor s-a adâncit după pauză, Tigges şi, din nou, Marino, ducând scorul la 5-0.

Chiar dacă Schalke a înscris golul de onoare, prin Aouchiche, în minutul 59, Zeitler, Vidovic şi Felix Gotze au dus scorul la un neverosimil 8-1 în favoarea lui Paderborn, care este a 9-a în Bundesliga, scrie News.ro.