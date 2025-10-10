VIDEO Austria, fotbal total înaintea meciului cu România! Toți titularii au contribuit cu gol sau pasă de gol în 10-0 cu San Marino

Austria, fotbal total înaintea meciului cu România! Toți titularii au contribuit cu gol sau pasă de gol în 10-0 cu San Marino
Alexandru Hațieganu
Meciul tricolorilor cu Austria se joacă duminică seara, pe Arena Națională.

Marko ArnautovicStefan PoschRomano SchmidMichael Gregoritschkonrad laimer
Selecţionata Austriei, pe care România o va înfrunta duminică, la Bucureşti, a surclasat San Marino cu scorul de 10-0, joi seara, la Viena, într-un meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Romano Schmid (7), Marko Arnautovic (8, 47, 83, 84), Michael Gregoritsch (24), Stefan Posch (32, 42), Konrad Laimer (45) şi Nikolaus Wurmbrand (76) au marcat golurile, Austria menţinându-şi parcursul perfect.

Absolut toți jucătorii de câmp titulari ai lui Ralf Rangnick au contribuit cu gol sau pasă de gol în 10-0 cu San Marino!

Primul ”11” al Austriei: Pentz - Posch (2 goluri și o pasă de gol), Danso (o pasă de gol), Alaba (o pasă de gol), Prass (o pasă de gol) - Laimer (1 gol), Seiwald (o pasă de gol) - Schmid (1 gol și o pasă de gol), Gregoritsch (1 gol), Sabitzer (2 pase de gol) - Arnautovic (4 goluri).

În celălalt meci din grupa României, Cipru a smuls egalul în faţa Bosniei-Herţegovina, 2-2, pe teren propriu. 

Oaspeţii au avut 2-0, ca şi România, luna trecută, prin golul lui Nikola Katic (10) şi autogolul portarului Neofytos Michael (36).

Gazdele au redus din diferenţă prin Kostas Laifis (45+1), din pasa lui Marinos Tzionis (UTA Arad), iar Ioannis Pittas (90+7 - penalty) a marcat golul egalări. 

Extrema Tzionis a jucat 80 de minute la ciprioţi, iar mijlocaşul Charalampos Kyriakou (Dinamo Bucureşti) a fost introdus în minutul 80.

Clasamentul din Grupa României

Austria - San Marino 10-0

Au marcat: Romano Schmid 7, Marko Arnautovic 8, 47, 83, 84, Michael Gregoritsch 24, Stefan Posch 32, 42, Konrad Laimer 45, Nikolaus Wurmbrand 76.

Cipru - Bosnia-Herţegovina 2-2

Au marcat: Kostas Laifis 45+1, Ioannis Pittas 90+7 - penalty, respectiv Nikola Katic 10, Neofytos Michael (autogol) 36.

Clasament

1 Austria 5 5 0 0 19-2 15 p

2 Bosnia-Herţegovina 6 4 1 1 13-5 13 p

3 România 5 2 1 2 10-6 7 p

4 Cipru 6 1 2 3 7-9 5 p

5 San Marino 6 0 0 6 1-28 0 p

Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: "Când va veni momentul, alegerea mea va fi România"
Alexander Zverev, nici măcar „cel mai bun pierzător" din istoria tenisului: intervenția unui dublu campion de Grand Slam
Extrem de nervos, selecționerul Bosniei a adus aminte de România la conferință: "Cine spune asta?"
Dublă lovitură pentru Bosnia înaintea meciului cu România!
Sabrina Voinea, la Campionatele Mondiale de gimnastică de la Jakarta, alături de Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu
România U21 - Serbia U21, amical tare la Arad de la 19:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO
Reacție vehementă după România - Moldova: "Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!"

România - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii în a doua repriză. Austria, venim!

Cum a fost numit Mircea Lucescu în presa din Austria după România – Moldova 2-1

Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"

Ce a făcut Lisav Eissat în timpul imnului României, la primul meci sub tricolor

"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo



Dublă lovitură pentru Bosnia înaintea meciului cu România!
Extrem de nervos, selecționerul Bosniei a adus aminte de România la conferință: "Cine spune asta?"
Alexander Zverev, nici măcar „cel mai bun pierzător" din istoria tenisului: intervenția unui dublu campion de Grand Slam
Ce au scris austriecii despre Raul Florucz după ce a jucat în "măcelul" cu San Marino
Fostul internațional, impresionat de Lisav Eissat: "Parcă are ceva din Chivu!"
Arnautovic, viitorul nostru adversar, clipe de coșmar în Austria – Serbia: „Am simțit o presiune imensă, apoi..."
Dan Șucu pregătește prima lovitură pentru perioada de mercato din vară! Vrea un atacant cu 121 de meciuri la națională
Bayer Leverkusen mai și primește gol în minutul 90! Câte meciuri consecutive fără înfrângere are totuși campioana Germaniei
Atacantul cu 65 de meciuri la naționala Austriei a analizat România: "E sub o presiune enormă! Ar fi excelent să-i scoatem din cursă"
Un fotbalist român a fost pe teren în "măcelul" Austria - Turcia 6-1 de pe "Ernst Happel Stadion"!
Harry Kane, record din altă lume în Top 5 campionate! 100 de goluri în 104 meciuri pentru Bayern Munchen
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație"

Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi

