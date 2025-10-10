Din articol Clasamentul din Grupa României

Selecţionata Austriei, pe care România o va înfrunta duminică, la Bucureşti, a surclasat San Marino cu scorul de 10-0, joi seara, la Viena, într-un meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Romano Schmid (7), Marko Arnautovic (8, 47, 83, 84), Michael Gregoritsch (24), Stefan Posch (32, 42), Konrad Laimer (45) şi Nikolaus Wurmbrand (76) au marcat golurile, Austria menţinându-şi parcursul perfect.



Absolut toți jucătorii de câmp titulari ai lui Ralf Rangnick au contribuit cu gol sau pasă de gol în 10-0 cu San Marino! Primul ”11” al Austriei: Pentz - Posch (2 goluri și o pasă de gol), Danso (o pasă de gol), Alaba (o pasă de gol), Prass (o pasă de gol) - Laimer (1 gol), Seiwald (o pasă de gol) - Schmid (1 gol și o pasă de gol), Gregoritsch (1 gol), Sabitzer (2 pase de gol) - Arnautovic (4 goluri).



În celălalt meci din grupa României, Cipru a smuls egalul în faţa Bosniei-Herţegovina, 2-2, pe teren propriu. Oaspeţii au avut 2-0, ca şi România, luna trecută, prin golul lui Nikola Katic (10) şi autogolul portarului Neofytos Michael (36). Gazdele au redus din diferenţă prin Kostas Laifis (45+1), din pasa lui Marinos Tzionis (UTA Arad), iar Ioannis Pittas (90+7 - penalty) a marcat golul egalări. Extrema Tzionis a jucat 80 de minute la ciprioţi, iar mijlocaşul Charalampos Kyriakou (Dinamo Bucureşti) a fost introdus în minutul 80. Clasamentul din Grupa României

Austria - San Marino 10-0 Au marcat: Romano Schmid 7, Marko Arnautovic 8, 47, 83, 84, Michael Gregoritsch 24, Stefan Posch 32, 42, Konrad Laimer 45, Nikolaus Wurmbrand 76. Cipru - Bosnia-Herţegovina 2-2 Au marcat: Kostas Laifis 45+1, Ioannis Pittas 90+7 - penalty, respectiv Nikola Katic 10, Neofytos Michael (autogol) 36. Clasament 1 Austria 5 5 0 0 19-2 15 p 2 Bosnia-Herţegovina 6 4 1 1 13-5 13 p 3 România 5 2 1 2 10-6 7 p 4 Cipru 6 1 2 3 7-9 5 p 5 San Marino 6 0 0 6 1-28 0 p Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

