15 august 2026, Rapid - Dinamo 0-1: a fost singura înfrângere suferită de giuleșteni în campionatul curent pe teren propriu, în rest au șase succese și o remiză.

Moldovenii nu au mai câștigat în Superligă din postura de vizitatori din 30 noiembrie 2025, Unirea Slobozia - FC Botoșani 0-1. Au urmat afară cinci rezultate de egalitate și 13 partide pierdute.

Rapid, statistică letală

17 dintre cele 27 de goluri marcate de bucureșteni au fost înscrise în repriza secundă, dintre care 9 după minutul 75.

Moldovenii au primit cel puțin un gol în șapte dintre precedentele opt jocuri disputate în Superligă.

Întâlnirile directe dintre cele două echipe

Rapid și FC Botoșani s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 14 ori, de cinci ori au câștigat bucureștenii, de două ori s-au impus moldovenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Primele confruntări au avut loc în ediţia 2014-2015, când FC Botoşani a învins acasă cu 3-0 (marcatori Martinus, Ngankam, Vaşvari penalty) şi a remizat pe terenul Rapidului, scor 2-2 (goluri înscrise de E. Oriol, Săpunaru penalty / Ivanovici, Vaşvari penalty).

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 27 iulie 2026, FC Botoșani - Rapid 1-1 (S. Mailat / Cl. Petrila). Info: LPF