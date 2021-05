Haaland i-a luat fata lui Lewandowski! A fost ales jucatorul sezonului in Bundesliga! Reactia atacantului norvegian

La primul sezon intreg in Germania, Erling Haaland a avut un impact puternic asupra competitiei. A fost desemnat de catre fani jucatorul sezonului in Bundesliga.

Cu 27 de goluri si 8 pase decisive, jucatorul Borussiei a fost preferat in fata lui Lewandowski, care a marcat 41 de goluri si a doborat recordul lui Gerd Muller, ceea ce face ca premiul sa fie si mai special pentru Haaland.

Atacantul norvegian a tinut sa le transmita un mesaj suporterilor, in care le-a multumit pentru intreaga sustinere.



"Este o onoare sa fiu desemnat jucatorul sezonului in Bundesliga. Aceasta performanta nu imi apartine doar mie, ci intregii familii Borussia Dortmund. Am castigat acest premiu impreuna", a declarat Erling Haaland pe contul oficial de Twitter.

An honour to be awarded with the @Bundesliga_DE Player of the Season! An achievement not just for me but for the whole @BVB family. ⚫???? We won this award together! ???? pic.twitter.com/GqhPxXFvKW