"Am spus asta peste tot!" Borussia i-a hotarat soarta lui Haaland! Ce se intampla cu superstarul norvegian din sezonul viitor

Michael Zorc i-a hotarat sorta lui Erling Haaland.

Michael Zorc, directorul sportiv al lui BVB, a dezvaluit ca Erling Haaland nu va pleca in aceasta vara de la Dortmund.

Zilele acestea s-a discutat mult pe tema transferului lui Haaland la Barcelon, insa Zorc exclude o astfel de posibilitate, sustinand ca atacantul norvegian va imbraca si din sezonul viitor tricoul clubului din Dortmund.

"Am spus asta peste tot! Noi construim echipa in jurul lui. Dar pot sa o mai spun de cinci ori daca nu s-a inteles. Haaland va evolua pentru noi si in sezonul viitor", a spus Zorc, pentru Sky.

Haaland a semnat cu Borussia Dortmund in ianuarie 2020 si mai are contract cu clubul bavarez pana in iunie 2024.

Erling Haaland in acest sezon la Borussia Dortmund

40 de meciuri

39 de goluri

9 pase decisive

golgeterul Champions League

castigator al Cupei Germaniei