BREAKING NEWS | Tocmai si-a anuntat Haaland plecarea de la Dortmund?! Ce a postat starul norvegian dupa finalul sezonului

Acesta le-a multumit suporterilor pentru contributia adusa evolutiei lui si a incheiat citatul cu propozitia: "Va iubesc si mi-e dor de voi!"

Astfel, unii suporteri au crezut ca acest mesaj prevesteste plecarea atacantului norvegian. Momentan nu exista, insa, niciun anunt oficial privind o eventuala plecare a atacantului de la Borussia Dortmund.

"Vreau sa profit de aceasta oportunitate pentru a multumii tuturor suporterilor galben-negri din toata lumea. Sezonul asta a fost despre voi, despre minunatul munte galben", a adaugat Haaland, pe profilul lui de Twitter.

I want to take this opportunity to thank all of the ⚫???? fans across the globe. This season was about you, The Great Yellow Walll. We love you and we miss you! pic.twitter.com/6J3ZjCtc65