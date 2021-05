Gest superb al lui Erling Haaland dupa o noua "dubla" in Bundesliga! A facut schimb de tricouri cu arbitrul, aflat la ultimul meci din cariera

Manuel Grafe a arbitrat meciul dintre Borussia Dortmund si Bayer Leverkusen, incheiat cu 3-0 pentru gazde, iar acest meci a fost ultimul din cariera pentru "fluieras". Haaland a fost in forma maxima, ca de obicei, si a marcat o dubla pentru echipa lui Terzic, terminand astfel sezonul cu 41 de meciuri jucate si 41 de goluri marcate.



Erling Haaland and referee Manuel Gräfe swapping shirts after match. It was Gräfe's final game as a match official.pic.twitter.com/TuwAGKHKju#BVBB04