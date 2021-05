BREAKING NEWS | Octavian Sovre se retrage din arbitraj! "Nu mai aveam motivatie!" Ce spune despre cazul cu autograful lui Haaland

Octvian Sovre a fost implicat in doua momente marcante in acest sezon, iar ratarea Euro 2020 l-a determinat sa renunte la arbitraj, dupa 21 de sezoane in Liga 1.

Asistentul roman a dezvaluit, dupa meciul dintre Astra Giurgiu si CSU Craiova, scor 2-3, ca a decis sa puna punct carierei de arbitru. Motivul principal pentru care a ales sa se retraga a fost ratarea Euro 2020, unde va oficia, in schimb, brigada din care facea de obicei parte la meciurile internationale, cu Ovidiu Hategan si Sebastian Gheorghe. Sovre a fost inlocuit cu Radu Ghinguleac.

"Ma incearca sentimente de satisfactie si implinire. Am avut 21 de sezoane in Liga 1. Va spun sincer ca motivatie personala nu mai aveam. Stiti foarte bine istoricul meu recent, aveam ca scop Euro 2020. Ulterior, din cauza pandemiei s-a amanat cu un an, n-am fost selectionat. Pentru mine, este un sfarsit", a marturisit Octavian Sovre, dupa meciul din finala Cupei Romaniei.

Unul dintre motivele pentru care Sovre a fost inlocuit in brigada lui Octavian Hategan ar putea fi autograful cerut lui Erling Haaland pentru un scop umanitar la finalul meciului dintre Manchester City si Borussia Dortmund. Gestul a fost criticat chiar de seful Comisiei de Arbitri din cadrul UEFA, Roberto Rosetti, dar Sovre a spus ca nu regreta deloc acel eveniment.

”Am solicitat si eu jucatorului Haaland un autograf, probabil a fost un cumul de factori, cu meciul de la Paris si UEFA a considerat ca trebuie...

Nu regret ca am cerut autograful. Cum am mai spus-o, am facut asta si anterior, asta a fost sa fie. A fost un gest nobil, dar, dupa cum bine stiti, traim intr-o lume a regulilor pe care eu trebuia sa le respect”, a adaugat Octavian Sovre.