Furie in Germania, dupa ce Sancho a incalcat protocolul si a zburat in Anglia, fara acceptul clubului

Fotbalistul Borussiei va trebui sa intre in carantina pentru doua saptamani.

Jadon Sancho, noul copil teribil al Borussiei Dortmund, risca sa fie amendat si suspendat de club, iar oficialii Bundesligii cer ca el sa stea in carantina, in urmatoarele doua saptamani. Fotbalistul a incalcat protocolul impus de club si s-a lasat vizitat de frizer, la fel ca Hazard, Guerreiro, Akanji, Witsel si Zagadou, la doar cateva zile distanta dupa ce calatorise in Anglia, fara sa ceara acordul clubului si al oficialilor Bundesligii. Internationalul englez urmeaza sa fie introdus in carantina, pentru urmatoarele doua saptamani, si va pierde meciurile pe care Borussia le va juca contra lui Hertha Berlin (6 iunie), Fortuna Dusseldorf (13 iunie) si Mainz (17 iunie). Marea Britanie are peste 50.000 de decese si aproape 400.000 de infectari, fiind tara europeana cea mai puternic lovita de pandemie.

Extrema dreapta de 20 de ani a evoluat in 38 de meciuri si a reusit 18 goluri in acest sezon, in toate competitiile, si este dorit de Manchester United, Chelsea, PSG, Real Madrid si Barcelona. Dortmund se afla pe locul secund in Bundesliga, la 9 puncte in spatele liderului Bayern Munchen, si trebuie sa se lupte cu Leipzig, Monchengladbach si Leverkusen pentru celelelate trei locuri de Champions League, cele patru echipe fiind despartite de doar doua puncte.