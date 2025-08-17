Printre altele, fostul internațional și-a amintit de situația lui Andrei Rațiu (27 de ani), care a rămas la Rayo Vallecano, deși a fost dorit de mai multe echipe ”cu nume” în această vară. Acestea s-au retras când au auzit prețul cerut de gruparea madrilenă: 25 de milioane de euro.



Marica e convins că Rațiu trebuia să profite de momentul bun în care se află și să facă pasul la o echipă mai bine cotată. În sezonul precedent, internaționalul român a fost numit cel mai bun fundaș dreapta din campionatul Spaniei.



Ciprian Marica: ”Mai știi că sezonul următor o să fie atât de bun?”



Recent, Rayo Vallecano a anunțat oficial că a cumpărat drepturile federative deținute de Villarreal pentru Andrei Rațiu, astfel că românul este acum, în totalitate, jucătorul echipei din Madrid.



„Când îl văd pe Isak, mă gândesc și la Rațiu. E în aceeași situație. Nu-l lasă clubul să plece, cu toate că are oportunități mai bune. Știi cum e, trenul ăsta... a fost cel mai bun fundaș dreapta din La Liga.



Băi, iartă-mă! Mai știi că sezonul următor o să fie atât de bun?”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”Play On Sport” de pe VOYO.



În sezonul precedent, Rayo Vallecano s-a clasat pe locul opt în La Liga, astfel că va juca în faza principală din Conference League în acest sezon.



Rayo Vallecano, victorie în primul meci al noului sezon din La Liga



În partida Girona – Rayo Vallecano, oaspeții s-au impus cu 3-1. Partida a fost rezolvată, încă după primele 45 de minute, când de Frutos (18), Garcia (20) și Palazon (45-penalty) au marcat pentru oaspeți. Golul lui Roca din minutul 57 a fost de consolare pentru Girona, care a încheiat partida în zece oameni, Gazzaniga fiind eliminat, în minutul 43.



Andrei Rațiu a fost notat cu 6,7 de Sofascore, în condițiile în care media echipei a fost de 6,98.

