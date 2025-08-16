E oficial! Coman și-a schimbat echipa: „Bun venit!“

E oficial! Coman și-a schimbat echipa: &bdquo;Bun venit!&ldquo; Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Saudi Pro League a reușit încă o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor, în această vară.

TAGS:
Kingsley Comanal nassrBayern MunchenSaudi Pro League
Din articol

Internaţionalul francez, Kingsley Coman, care a evoluat în ultimele zece sezoane la Bayern Munchen, a semnat un contract valabil până în 2028 cu clubul saudit Al-Nassr Riad. Aici, Coman va fi coechipier cu starul portughez, Cristiano Ronaldo.

"Dorim să-i mulţumim din adâncul inimii lui Kingsley Coman pentru o perioadă excepţională de succes petrecută împreună. Cu golul său din finala Ligii Campionilor din 2020 împotriva lui Paris Saint-Germain, şi-a asigurat pentru totdeauna locul în istoria clubului", a precizat directorul sportiv al lui Bayern, Max Eberl, potrivit Agerpres.

"Bun venit, Coman", a anunţat Al-Nassr pe contul său de Instagram, adăugând câteva minute mai târziu că înţelegerea semnată de Kingsley Coman se întinde pe trei sezoane.

Un transfer de 30 de milioane de euro

Conform agenţiei DPA, valoarea transferului lui Coman la Al-Nassr este estimată la 30 de milioane de euro, în timp ce jucătorul va avea un salariu de aproximativ 20 de milioane de euro pe an, mult mai mult decât încasa la Bayern.

Kingsley Coman este al patrulea atacant care pleacă de la clubul bavarez în această vară, după Thomas Muller, Leroy Sane şi Mathys Tel.

Vicecampion european (2016) şi mondial (2022) cu naţionala ţării sale, Coman şi-a văzut diminuat progresiv timpul de joc alături de Les Bleus şi nu pare să mai intre în vederile selecţionerului Didier Deschamps, devenind în ultimul timp mai mult o soluţie de urgenţă.

Inclus în lotul pentru EURO 2024, unde a jucat doar 15 minute în fața Olandei, în faza grupelor, Coman a disputat al 58-lea său meci în tricoul Franţei, în noiembrie anul trecut..

La Al-Nassr, alături de Cristiano Ronaldo mai evoluează şi alţi jucători de top, precum compatriotul acestuia Joao Felix, transferat în această vară de la Chelsea Londra, sau senegalezul Sadio Mane, fostul coechipier al lui Coman la Bayern Munchen,

Articol recomandat de stirileprotv.ro
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
REZUMAT. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la &icirc;nt&acirc;lnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
ARTICOLE PE SUBIECT
Fabrizio Romano a făcut anunțul! Kingsley Coman, noul coleg al lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr pentru un salariu colosal
Fabrizio Romano a făcut anunțul! Kingsley Coman, noul coleg al lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr pentru un salariu colosal
Kingsley Coman a luat decizia după ce Al Nassr i-a trimis lui FC Bayern oferta! Anunțul lui Fabrizio Romano
Kingsley Coman a luat decizia după ce Al Nassr i-a trimis lui FC Bayern oferta! Anunțul lui Fabrizio Romano
Anunț oficial &icirc;n cazul transferului lui Kingsley Coman!
Anunț oficial în cazul transferului lui Kingsley Coman!
ULTIMELE STIRI
ACUM, pe VOYO: Wolves - Manchester City 0-0 | Meci tare &icirc;n Premier League
ACUM, pe VOYO: Wolves - Manchester City 0-0 | Meci tare în Premier League
Wolves, coregrafie superbă &icirc;n memoria lui Diogo Jota. Steagul Portugaliei, arborat pe Molineux
Wolves, coregrafie superbă în memoria lui Diogo Jota. Steagul Portugaliei, arborat pe Molineux
Dan Petrescu face un anunț după eliminarea din Europa League: &rdquo;E greu, chiar e greu! Nu am nicio vină&rdquo;
Dan Petrescu face un anunț după eliminarea din Europa League: ”E greu, chiar e greu! Nu am nicio vină”
Tottenham - Burnley 3-0: Richarlison a făcut show pe VOYO
Tottenham - Burnley 3-0: Richarlison a făcut show pe VOYO
Ianis Hagi, presiunea devine sufocantă: detaliul care arată situația sa deosebit de gravă
Ianis Hagi, presiunea devine sufocantă: detaliul care arată situația sa deosebit de gravă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: Și-a dat acordul!

Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: "Și-a dat acordul!"

Nicolae Stanciu, GOL de pus &icirc;n ramă &icirc;n Coppa Italia! Rom&acirc;nul a marcat formidabil &icirc;n Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu &icirc;n tribună

Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Transfer de impact &icirc;nainte de Aberdeen - FCSB: M&acirc;ine face vizita medicală și semnează!

Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Andrei Rațiu, ce debut de sezon &icirc;n Spania: Rayo, victorie spectaculoasă &icirc;n prima etapă

Andrei Rațiu, ce debut de sezon în Spania: Rayo, victorie spectaculoasă în prima etapă

CITESTE SI
Trump și Putin se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA &icirc;l va &icirc;nt&acirc;mpina (presă)

stirileprotv Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!