E oficial! Coman și-a schimbat echipa: „Bun venit!“

Internaţionalul francez, Kingsley Coman, care a evoluat în ultimele zece sezoane la Bayern Munchen, a semnat un contract valabil până în 2028 cu clubul saudit Al-Nassr Riad. Aici, Coman va fi coechipier cu starul portughez, Cristiano Ronaldo.

"Dorim să-i mulţumim din adâncul inimii lui Kingsley Coman pentru o perioadă excepţională de succes petrecută împreună. Cu golul său din finala Ligii Campionilor din 2020 împotriva lui Paris Saint-Germain, şi-a asigurat pentru totdeauna locul în istoria clubului", a precizat directorul sportiv al lui Bayern, Max Eberl, potrivit Agerpres.

"Bun venit, Coman", a anunţat Al-Nassr pe contul său de Instagram, adăugând câteva minute mai târziu că înţelegerea semnată de Kingsley Coman se întinde pe trei sezoane.

Un transfer de 30 de milioane de euro

Conform agenţiei DPA, valoarea transferului lui Coman la Al-Nassr este estimată la 30 de milioane de euro, în timp ce jucătorul va avea un salariu de aproximativ 20 de milioane de euro pe an, mult mai mult decât încasa la Bayern.

Kingsley Coman este al patrulea atacant care pleacă de la clubul bavarez în această vară, după Thomas Muller, Leroy Sane şi Mathys Tel.