Având în vedere că Denis Alibec nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a fost mai mult accidentat în acest start de sezon, Becali e gata să se reorienteze către un alt atacant din Superligă.



Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul de la Universitatea Cluj, a intrat în vizorul campioanei României, după ce a primit și câteva oferte din zona Golfului. Șansele ca acesta să rămână sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău sunt destul de mici.



FCSB vrea să-l transfere pe Mamadou Thiam de la U Cluj



Becali a primit ”undă verde” din partea oamenilor săi de încredere cu privire la Thiam și este gata să-i ofere acestuia un salariu dublu față de cel de la U Cluj (150.000 de euro pe sezon), scrie golazo.ro.



În plus, patronul FCSB ar trebui să achite și o sumă de transfer, pentru că Thiam este sub contract cu U Cluj. Cele două cluburi sunt în relații bune, având în vedere că, recent, campioana l-a trimis pe Andrei Gheorghiță sub comanda la echipa lui Sabău.



Senegalez născut în Franța, Thiam a mai fost pe lista FCSB-ului și în trecut, în precedentul său ”mandat” la U Cluj. După ce a jucat în Kuweit și Arabia Saudită, acesta s-a întors la Universitatea.



Gigi Becali: ”Ne mai trebuie un atacant”



Becali a anunțat, imediat după ce FCSB a eliminat-o pe Drita, că este gata să mai cumpere un atacant în următoarea perioadă pentru a-și ”betona” lotul.



”Dacă ne calificăm în Europa League o să mai iau doi jucători. Acum sau la iarnă. Acum ne mai trebuie un atacant, nu poți să joci cu Politic mereu atacant. O să mai luăm un atacant”, a spus Becali, la Digi Sport.

