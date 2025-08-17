Duel de mare tradiție în prima etapă din Premier League. “Diavolii” dau piept cu “Tunarii” pe Old Trafford, chiar în prima etapă. Ultimele două partide dintre cele două s-au terminat cu același scor, 1-1.

Această rivalitate de tradiție a început în 1894.

United conduce la victorii directe cu scorul de 99 -90, 55 de meciuri terminându-se la egalitate. În 2011 s-a înregistrat cea mai mare diferență de scor dintre cele două, 8-2 pentru United.



În această vară, trupa lui Amorim i-au transferat pe Cunha de la Wolves, Mbeumo de la Brentford, dar și Sesko de la RB Leipzig.



Arteta a dat lovitura pe piața transferurilor cu Viktor Gyokeres, atacant pentru care Arsenal a plătit 65 de milioane de euro lui Sporting Lisabona.





Echipe probabile



Ruben Amorim joacă cu sistem 1-3-4-3 : Bayindir – Yoro, Maguire, De Ligt – Diallo, Fernandes, Ugarte, Dorgu – Mbeumo, Cunha, Mount.



Mikel Arteta folosește 1-4-2-3-1 pentru Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Zubimendi – Saka, Odegaard, Martinelli – Gyokeres.





Casele de pariuri o dau favorită pe Arsenal cu o cotă de 1.95 pentru victorie. Manchester United are 4.05 pentru succes. Egal, 3.80 cotă.



În ultimele meciuri amicale, United a învins Fiorentina la loviturile de departajare, în timp ce Arsenal a învins pe Bilbao cu 3-0.



Ruben Amorim îl conduce la meciuri directe pe Mikel Arteta cu scorul de 2-1.



Simon Hooper va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,36 cartonașe galbene și 0,08 roșii.



