La FCSB, Andrea Compagno (29 de ani) a fost „de aruncat“, dar Denis Alibec (34 de ani) a fost o țintă de neratat pentru patronul echipei, în această vară.

Când vezi asemenea decizii, te convingi, încă o dată, de amatorismul care domnește la cel mai iubit club din fotbalul românesc. Și consecințele acestei situații se resfrâng, în primul rând, asupra echipei. Pentru că, după ce a aruncat un vârf care își făcea treaba, Gigi Becali a ajuns acum să stea la mâna unui fotbalist „certat cu golul“. Rezultatul? 6 înfrângeri, în primele 12 meciuri ale noului sezon pentru campioana României!

Ce face însă Andrea Compagno, italianul pe care Becali l-a gonit, în februarie 2024? Atacantul de 29 de ani marchează pe bandă, având niște cifre care vorbesc de la sine.

Compagno, încă o dublă în Coreea de Sud

Imediat după ce a părăsit FCSB, semnând cu Tianjin Jinmen Tiger pentru 120.000 de euro, Compagno și-a arătat clasa. Aici, în China, Compagno a adunat 29 de meciuri, 19 goluri și 1 pasă de gol, după care a făcut pasul spre Coreea de Sud.

Ajuns la Jeonbuk Hyundai, fosta echipă a lui Dan Petrescu, italianul traversează încă un sezon de vis. Astăzi, în partida cu Daegu (3-0), Compagno a reușit o dublă. Cu aceste reușite, el și-a îmbunătățit bilanțul din acest sezon: 25 de meciuri, 16 goluri!

De remarcat că, în momentul în care a părăsit FCSB, Compagno era cotat de transfermarkt.com la 2,3 milioane de euro. Între timp, același site îl evaluează la 2,8 milioane euro, ca urmare a prestațiilor sale excelente din Asia.

