Campioana Olandei a plătit 8,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe internaționalul român de la Parma, după ce l-a impresionat pe antrenorul Peter Bosz.

PSV a anunțat echipa de start pentru meciul din deplasare cu Twente, care va începe la ora 15:30, iar Dennis Man este, așa cum era de așteptat, pe banca de rezerve. În locul său, tehnicianul olandez l-a preferat pe experimentatul Ivan Perisic.

Dennis Man, rezervă în Twente - PSV Eindhoven

De altfel, la conferința de presă premergătoare jocului, Bosz a spus că Dennis Man nu va juca tot meciul, dar a menționat că acesta i-a lăsat o impresie bună în scurta perioadă petrecută la Eindhoven.

”Încă nu va fi capabil să joace 90 de minute, pentru că s-a antrenat mai puțin decât ceilalți jucători, dar îmi lasă o impresie bună. Recunosc câteva dintre calitățile lui specifice, pe care le văzusem deja în videoclipuri”, a spus Bosz, citat de voetbal.

