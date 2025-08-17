FOTO Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man, chiar înainte de Twente - PSV

Decizia luată de Peter Bosz &icirc;n privința lui Dennis Man, chiar &icirc;nainte de Twente - PSV Fotbal extern
Dennis Man (26 de ani) poate debuta duminică în tricoul celor de la PSV Eindhoven.

twente - psvpsvDennis ManPeter Bosz
Campioana Olandei a plătit 8,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe internaționalul român de la Parma, după ce l-a impresionat pe antrenorul Peter Bosz.

PSV a anunțat echipa de start pentru meciul din deplasare cu Twente, care va începe la ora 15:30, iar Dennis Man este, așa cum era de așteptat, pe banca de rezerve. În locul său, tehnicianul olandez l-a preferat pe experimentatul Ivan Perisic.

Dennis Man, rezervă în Twente - PSV Eindhoven

De altfel, la conferința de presă premergătoare jocului, Bosz a spus că Dennis Man nu va juca tot meciul, dar a menționat că acesta i-a lăsat o impresie bună în scurta perioadă petrecută la Eindhoven.

”Încă nu va fi capabil să joace 90 de minute, pentru că s-a antrenat mai puțin decât ceilalți jucători, dar îmi lasă o impresie bună. Recunosc câteva dintre calitățile lui specifice, pe care le văzusem deja în videoclipuri”, a spus Bosz, citat de voetbal.

PSV, campioana en-titre a Olandei, a cucerit Supercupa în debutul acestui sezon, după 2-1 împotriva lui Go Ahead Eagles, iar în prima rundă din Eredivise a spulberat Sparat Rotterdam, scor 6-1.

Dennis Man a vorbit despre concurența de la PSV cu Ivan Perisic

Imediat după ce a semnat cu PSV Eindhoven, Dennis Man s-a antrenat în fața suporterilor din Eindhoven, iar atmosfera l-a impresionat pe internaționalul român care, la finalul antrenamentului, a dezvăluit în fața jurnaliștilor olandezi:

”Nu e rău să poți începe așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața atâtor oameni. Este o zi minunată”, a spus Man, conform Telegraaf.nl.

