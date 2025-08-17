Ilfovenii lui Nicolae Dică au tranșat soarta partidei încă din prima repriză, când au înscris de trei ori, dar recitalul a continuat și în partea secundă.

Șocul suferit de Ceahlăul vine după ce nemțenii au avut un început bun de sezon în eșalonul secund, cu o victorie (1-0 cu Poli Iași) și un rezultat de egalitate (1-1 cu CS Tunari).

Ce a postat Ceahlăul după ce a fost umilită cu 0-8 în Liga 2

După meci, cei de la Ceahlăul au făcut un apel către suporteri. I-au rugat pe aceștia să păstreze un limbaj decent în secțiunea de comentarii, chiar dacă înfrângerea este greu de digerat atât pentru aceștia, cât și pentru club.

„La un asemenea scor, orice cuvânt este de prisos. Nici scuzele nu pot mulțumi pe nimeni.

Rezultatul este rușinos și, poate, este cea mai severă înfrângere din istoria fotbalului de la Piatra Neamț. Sigur este cea mai severă din istoria recentă, adică de după 1990.

RĂMÂNE RUGĂMINTEA CĂTRE VOI, TOȚI CEI CARE PUTEȚI SCRIE MESAJE AICI SĂ NU JIGNIȚI PE NIMENI. EVIDENT CĂ SE POATE CRITICA, EVIDENT CĂ AST ANU POATE SUPĂRA PE NIMENI, DAR NU JIGNIȚI PE NIMENI.

RĂMÂNEM CU RUGĂMINTEA ASTA ȘI CU SPERANȚA CĂ NE VEȚI ÎNȚELEGE DIN ACEST PUNCT DE VEDERE.

Politica de pe această pagină nu se schimbă.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis clubul din Piatra Neamț.

